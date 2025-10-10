Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
¿Puede Donald Trump echar a España de la OTAN?
Política

Política

¿Puede Donald Trump echar a España de la OTAN?

El presidente de Estados Unidos nos pone en el disparadero... pero las propias normas de la Alianza Atlántica se lo impiden.

Javier Escartín
Javier Escartín / Agencias
Donald Trump y Pedro Sánchez se saludan en una cumbre de la OTAN en 2018AFP via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió este jueves que "quizá se debería expulsar" a España de la OTAN por no cumplir con los compromisos de gasto en defensa de la alianza. "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", señaló durante un encuentro con el presidente finlandés, Alexander Stubb.

"Deben llamarles (a España) y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho", apuntó el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval.

El mandatario recordó que solicitó a los miembros de la alianza que aumentasen el presupuesto en defensa hasta el 5 % de su PIB y que España no lo hizo: "Creo que ustedes tendrán que empezar a hablar con España", le dijo a Stubb.

"La mayoría pensó que no iba a suceder y pasó prácticamente de manera unánime", dijo Trump, que repitió varias veces que España es el único miembro rezagado en cuanto a los compromisos de gasto en Defensa.

No es la priemra vez que Trump arremete contra nuestro país por rechazar aumentar el gasto en Defensa. Tras la cumbre de los aliados de este verano, España consiguió llegar a un acuerdo con la Alianza para dedicar un máximo del 2,1% a su presupuesto militar y pactó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tener flexibilidad a la hora de cumplir el compromiso del 5 %. Algo que no gustó a Trump, que anunció posibles aranceles como castigo. 

Pero, ¿puede Estados Unidos forzar la salida de España de la OTAN? Tenemos malas noticias para Trump. El reglamento del Tratado del Atlántico Norte no recoge en ninguno de sus artículos un protocolo de expulsión. Es más, ni siquiera se recoge la posibilidad de una propuesta de sanción si no se cumple con algunos de sus mandatos. 

La única forma de abandonar la organización es de forma voluntaria. Así lo recoge el artículo 13. Para que un país salga de la alianza, deben haber transcurrido al menos veinte años desde su adhesión al bloque militar y debe notificar su renuncia a Estados Unidos. Tras la notificación formal, debe transcurrir un año hasta que la decisión se haga efectiva Un procedimiento que ningún país ha hecho en sus casi ochenta años de existencia. 

España inició los trámites para entrar en la OTAN el 25 de febrero de 1981, solo cinco años después del fin de la dictadura franquista. Lo consiguió un año después, aunque posteriormente Felipe González celebró un referéndum sobre la permanencia de España en la organización. El 12 de marzo de 1986, el 52,24% de los españoles aprobó finalmente la adhesión.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 