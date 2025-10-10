¿Puede Donald Trump echar a España de la OTAN?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió este jueves que "quizá se debería expulsar" a España de la OTAN por no cumplir con los compromisos de gasto en defensa de la alianza. "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", señaló durante un encuentro con el presidente finlandés, Alexander Stubb.

"Deben llamarles (a España) y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho", apuntó el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval.

El mandatario recordó que solicitó a los miembros de la alianza que aumentasen el presupuesto en defensa hasta el 5 % de su PIB y que España no lo hizo: "Creo que ustedes tendrán que empezar a hablar con España", le dijo a Stubb.

"La mayoría pensó que no iba a suceder y pasó prácticamente de manera unánime", dijo Trump, que repitió varias veces que España es el único miembro rezagado en cuanto a los compromisos de gasto en Defensa.

No es la priemra vez que Trump arremete contra nuestro país por rechazar aumentar el gasto en Defensa. Tras la cumbre de los aliados de este verano, España consiguió llegar a un acuerdo con la Alianza para dedicar un máximo del 2,1% a su presupuesto militar y pactó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tener flexibilidad a la hora de cumplir el compromiso del 5 %. Algo que no gustó a Trump, que anunció posibles aranceles como castigo.

Pero, ¿puede Estados Unidos forzar la salida de España de la OTAN? Tenemos malas noticias para Trump. El reglamento del Tratado del Atlántico Norte no recoge en ninguno de sus artículos un protocolo de expulsión. Es más, ni siquiera se recoge la posibilidad de una propuesta de sanción si no se cumple con algunos de sus mandatos.

La única forma de abandonar la organización es de forma voluntaria. Así lo recoge el artículo 13. Para que un país salga de la alianza, deben haber transcurrido al menos veinte años desde su adhesión al bloque militar y debe notificar su renuncia a Estados Unidos. Tras la notificación formal, debe transcurrir un año hasta que la decisión se haga efectiva Un procedimiento que ningún país ha hecho en sus casi ochenta años de existencia.

España inició los trámites para entrar en la OTAN el 25 de febrero de 1981, solo cinco años después del fin de la dictadura franquista. Lo consiguió un año después, aunque posteriormente Felipe González celebró un referéndum sobre la permanencia de España en la organización. El 12 de marzo de 1986, el 52,24% de los españoles aprobó finalmente la adhesión.