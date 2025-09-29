Trump hace a Netanyahu disculparse por teléfono con Qatar por el ataque israelí y promete no hacerlo más

Hay cosas que parece que sólo Donald Trump puede conseguir. Una de ellas, obligar a Benjamin Netanyahu a recoger cable. Porque el presidente de EEUU ha conseguido que el gobernante israelí se disculpase por teléfono con su homólogo de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán, por el ataque de Israel en suelo catarí.

En el bombardeo del pasado 9 de septiembre, Israel se dirigió contra miembros de Hamás desplazados a Doha para negociar un posible alto el fuego. Sin embargo, por producirse en un país tercero que ejercía el papel de mediador por la paz en Gaza, generó un escándalo global, entre acusaciones de haber violado el Derecho Internacional. Además, en el ataque aéreo murió un funcionario catarí que estaba en la zona donde impactó un proyectil.

"Netanyahu ha expresado su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamás en Qatar, que causó la muerte accidental de un funcionario qatarí. Además, ha lamentado que, al atacar a líderes de Hamás durante las negociaciones (para liberar) a los rehenes, Israel violara la soberanía qatarí y ha afirmado que no volverá a llevar a cabo un ataque similar en el futuro", reza un comunicado de la Casa Blanca.

Según ha adelantado la televisión catarí Al Jazeera y ha confirmado EFE, la llamada de disculpa se ha producido durante el encuentro privado que Trump y Netanyahu han mantenido este lunes en la Casa Blanca. Ha sido el cuarto desde que el magnate republicano regresase a la presidencia de EEUU.

Las fuentes conocedoras detallan una "llamada telefónica conjunta" que el también jefe de la diplomacia catarí recibió de Netanyahu, con Trump siendo parte. Dicha conversación fue por "iniciativa de Trump" y "las conversaciones se llevaron a cabo con la participación de los tres líderes", añaden.

Esta llamada se ha producido poco después de que el propio Trump recibiera a Netanyahu en la entrada de la Casa Blanca con una única declaración: que tiene "mucha confianza" en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

El mismo pasaría por el plan de 21 puntos que Trump y su equipo ya han presentado a algunos países árabes aliados de EEUU. El mismo, que pasaría por "renuncias" de las dos partes, está a la espera de cerrar el acuerdo definitivo con su gran socio, Israel, y con la duda de Hamás, que niega disponer de ningún borrador.