Trump pide la detención del gobernador de California por los disturbios de Los Ángeles y este le reta: "Ven a por mí. Me importa un comino"

Las manifestaciones en Los Ángeles durante los últimos días han provocado una crisis en el estado que deja ya al menos 100 detenciones e intensos enfrentamientos entre manifestantes y autoridades: vehículos incendiados, locales destrozados y calles y carreteras afectadas. De hecho, en estos momentos, reunirse en Los Ángeles ha sido catalogado de ilegal.

Las protestas, que se desataron el pasado viernes después de que un número indeterminado de agentes realizara redadas y detenciones contra inmigrantes, están provocando tensísimos momentos, no solo en el estado de California y en la ciudad de Los Ángeles (segunda más grande de EEUU), sino también en la Casa Blanca.

Y es que, ante la dimensión de las protestas y el caos generado en las calles californianas, Trump ordenó a la Guardia Nacional que se movilizara para mantener el orden. Sin embargo, esta decisión no ha sido compartida por los altos mandatarios del estado, como en el caso de Gavin Newsom, gobernador de California.

Durante las últimas horas, Donald Trump se ha autofelicitado a través de su red social, Truht Social por la "estupenda decisión" de movilizar a la Guardia Nacional, ya que de lo contrario, la ciudad "habría sido totalmente aniquilada", ha asegurado. Al mismo tiempo, ha cargado contra los instigadores de las manifestaciones, a los que ha tildado de "agitadores profesionales", entre ellos al gobernador de California, Gavin Newsom, para el que ha pedido una detención inmediata.

Y ante estas palabras ha habido una respuesta: la del aludido, Gavin Newsom, a quien Trump calificó de "incompetente", al igual que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. Ambos han denunciado un abuso de autoridad por parte del gobierno federal al movilizar a la Guardia Nacional, y han anunciado que tomarán acciones legales en forma de demanda contra la Administración federal.

Sin embargo, Trump no se ha quedado ahí, y ha insistido en que "deberían estar diciendo 'GRACIAS, PRESIDENTE TRUMP. ERES ESTUPENDO. NO SERÍAMOS NADA SIN USTED, SEÑOR', pero en lugar de eso eligen mentir al pueblo de California y de EEUU diciendo que no éramos necesarios y que estas eran unas protestas pacíficas".

Pero las manifestaciones públicas de Trump no han terminado aquí y ha mencionado las "imágenes y vídeos de violencia y destrucción" como actos que "hablan por sí mismos". "Siempre hacemos lo que sea necesario para que nuestros ciudadanos estén a salvo para que, juntos, podamos Hacer Grande a Estados Unidos Otra Vez", ha argumentado, al tiempo que ha definido como "insurrectos" y "malas personas que deberían estar en la cárcel" a los políticos que según el magnate han permitido estas manifestaciones violentas.

Así, ha animado Tom Homan, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., conocido como 'el zar de fronteras'. a que detenga a Newsom porque "nadie está por encima de la ley". "Yo lo haría si fuera Tom. Creo que es estupendo.... Está haciendo un trabajo tremendo", ha afirmado el presidente de EEUU.

Y nuevamente, la respuesta del gobernador no se ha hecho esperar, y ha retado a ambos a hacerlo. "Es un tipo duro. ¿Por qué no lo hace? Sabe dónde encontrarme", aseguró Newsom a la NBC. "Ven a por mí. Detenme, tipo duro. Me importa un comino. Lo que me importa es mi comunidad y siento ser tan claro, pero ese tipo de fanfarronería es agotadora", concluyó.