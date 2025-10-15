Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
De nuevo, ¿puede imponer Trump aranceles a España?
Economía

Economía

De nuevo, ¿puede imponer Trump aranceles a España?

El presidente de Estados Unidos ha vuelto a amenazar con ello a cuenta de la aportación económica de España a la OTAN.

Elena Santos
Elena Santos
Donald Trump, fotografiado el 14 de octubre de 2025.The Washington Post via Getty Im

El viernes Donald Trump quería echar a España de la OTAN (spoiler: no puede); el lunes le estrechó la mano tan contento a Pedro Sánchez y luego afirmó lo bien que lo está haciendo nuestro país y este martes, de repente, se encendió y amenazó con aranceles por no llegar a la inversión del 5% del PIB en Defensa

"Deberían ser castigados", soltó el presidente de Estados Unidos. "No estoy contento con España. Es el único país que no ha elevado el porcentaje al 5%. Ellos reciben protección y van a recibirla en el marco de la OTAN, pero lo que ha hecho es muy malo para la OTAN", afirmó en el marco de un encuentro con el argentino Javier Milei.

No es la primera vez que Trump amaga con sanciones económicas a España, pero a la pregunta de si realmente puede imponer aranceles a nuestro país, la respuesta sigue siendo la misma:

  Donald Trump diciendo que no.

En otras palabras:

  Donald Trump negando con la cabeza.

Por si no ha quedado claro:

  Donald Trump negando con la cabeza otra vez.

¿Entonces?

  "No va a pasar".

¿Por qué no puede? Porque España es miembro de la Unión Europea; si quiere poner aranceles, tiene que hacerlo a la UE en su conjunto, no a un país en concreto.

Sí le quedaría un mecanismo, como ha explicado Jordi Fàbrega, jefe de Economía de la Cadena SER: imponer aranceles a productos concretos que exporte la UE que supongan 'más daño a España'. Sería el caso del aceite, por ejemplo, aunque ahí también estaría enfadando a otros países europeos productores, como Italia.

Este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido a estas amenazas que el compromiso de España con la Alianza Atlántica y todo lo que aporta a la seguridad euroatlántica, "está fuera de toda duda", como recoge EFE.

En declaraciones a los medios en la ciudad china de Hangzhou, tras mantener una reunión con su homólogo chino, Wang Ji, Albares ha insistido en que España "es un aliado fiable", que cuenta con un despliegue máximo en el flanco este europeo, "fundamental" para la seguridad de la zona.

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 