De nuevo, ¿puede imponer Trump aranceles a España?

El viernes Donald Trump quería echar a España de la OTAN (spoiler: no puede); el lunes le estrechó la mano tan contento a Pedro Sánchez y luego afirmó lo bien que lo está haciendo nuestro país y este martes, de repente, se encendió y amenazó con aranceles por no llegar a la inversión del 5% del PIB en Defensa.

"Deberían ser castigados", soltó el presidente de Estados Unidos. "No estoy contento con España. Es el único país que no ha elevado el porcentaje al 5%. Ellos reciben protección y van a recibirla en el marco de la OTAN, pero lo que ha hecho es muy malo para la OTAN", afirmó en el marco de un encuentro con el argentino Javier Milei.

No es la primera vez que Trump amaga con sanciones económicas a España, pero a la pregunta de si realmente puede imponer aranceles a nuestro país, la respuesta sigue siendo la misma:

Donald Trump diciendo que no.

En otras palabras:

Donald Trump negando con la cabeza.

Por si no ha quedado claro:

Donald Trump negando con la cabeza otra vez.

¿Entonces?

"No va a pasar".

¿Por qué no puede? Porque España es miembro de la Unión Europea; si quiere poner aranceles, tiene que hacerlo a la UE en su conjunto, no a un país en concreto.

Sí le quedaría un mecanismo, como ha explicado Jordi Fàbrega, jefe de Economía de la Cadena SER: imponer aranceles a productos concretos que exporte la UE que supongan 'más daño a España'. Sería el caso del aceite, por ejemplo, aunque ahí también estaría enfadando a otros países europeos productores, como Italia.

Este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido a estas amenazas que el compromiso de España con la Alianza Atlántica y todo lo que aporta a la seguridad euroatlántica, "está fuera de toda duda", como recoge EFE.

En declaraciones a los medios en la ciudad china de Hangzhou, tras mantener una reunión con su homólogo chino, Wang Ji, Albares ha insistido en que España "es un aliado fiable", que cuenta con un despliegue máximo en el flanco este europeo, "fundamental" para la seguridad de la zona.