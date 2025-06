Trump vetó el plan de Israel de asesinar a Jamenei, el líder supremo de Irán

Iranian Leader Press Office / Handout/Anadolu via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se opuso a un plan israelí para matar al líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, según han desvelado la agencia Reuters y la cadena de televisión CNN. Una revelación que se conoce en medio de la continua oleada de ataques recíprocos entre Israel e Irán, en la que el mandatario estadounidense ha dejado claro, tanto pública como en privado, que prefiere mantener a su país al margen, al menos por ahora.

Durante el fin de semana, un alto funcionario estadounidense dijo a CNN que los israelíes tuvieron la oportunidad de matar al líder supremo de Irán. EEUU comunicó a Israel que Trump se oponía a ese plan, afirmó el alto funcionario, y fue por eso que se ejecutó el plan del Gobierno de Benjamin Netanyahu. Trump está ansioso por reducir la tensión, temeroso de verse envuelto en otra guerra en Medio Oriente y muy atento a los cambios políticos de su partido.

Netanyahu dijo el domingo por la mañana en Fox News que hay "tantos informes falsos de conversaciones que nunca tuvieron lugar y no voy a entrar en detalles", al ser preguntado sobre los informes de ese plan. Un portavoz de su gabinete dijo a CNN que los informes sobre el rechazo de Trump a un plan israelí son "FALSOS", así, con mayúsculas.

"¿Han matado ya los iraníes a un estadounidense? No. Hasta que lo hagan, ni siquiera estamos hablando de perseguir a los líderes políticos", afirmó una de las fuentes de Reuters, otro alto funcionario de la administración estadounidense.

Incluso mientras el conflicto se intensificaba, funcionarios de la Administración de Washington dejaron claro que estaban abiertos a continuar las conversaciones nucleares con Irán, con la esperanza de que, a pesar de las dificultades, pudieran lograr una solución pacífica.

Fuentes familiarizadas con el asunto afirman que Israel habló con Estados Unidos sobre la posibilidad de aumentar su nivel de participación, aunque un funcionario israelí advirtió que esas conversaciones aún no han incluido discusiones “prácticas” sobre los detalles más específicos. Y aunque Trump espera evitar un conflicto prolongado que pueda desestabilizar aún más al Medio Oriente, algunos miembros de la administración reconocen que la asistencia militar estadounidense podría ayudar a Israel a alcanzar sus objetivos más rápidamente, según las fuentes. "No estamos involucrados. Es posible que nos involucremos. Pero en este momento no lo estamos", dijo Trump a ABC News el domingo por la mañana.

Los intereses contrapuestos han creado una dinámica complicada para un presidente ansioso por cumplir su promesa de llevar la paz a las regiones convulsionadas del mundo. Desde que Israel ejecutó su primer ataque la madrugada del viernes, Estados Unidos ha ofrecido apoyo defensivo a Israel, interceptando una oleada de ataques de represalia iraníes.

Sin embargo, Trump ha estado muy lejos de unirse a las fuerzas israelíes en sus intentos de desmantelar las instalaciones nucleares de Irán, resistiendo la presión de sus correligionarios republicanos para que se una a la lucha.

El sábado, en una publicación en redes sociales, dijo que creía que el conflicto “debería terminar”, mientras mantiene la esperanza de un acuerdo negociado que frene las ambiciones nucleares de Teherán, incluso después de que se cancelaran las conversaciones previstas para este fin de semana en Omán entre los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán.

Está en juego la promesa de Trump de actuar como un pacificador global o, como dijo ante su público en su investidura en enero, de “traer un nuevo espíritu de unidad a un mundo que ha estado furioso, violento y totalmente impredecible”.

Esa promesa ya se ha puesto a prueba por su incapacidad para poner fin al conflicto de Ucrania y detener los esfuerzos para detener la masacre en Gaza. Ahora, mientras un nuevo punto de conflicto amenaza con descontrolarse bajo la dirección de Trump, el comandante en jefe intenta limitar la intervención estadounidense.

"Estados Unidos no tuvo nada que ver con el ataque a Irán de esta noche", escribió Trump en Truth Social el sábado por la noche, en medio de la nueva ronda de ataques israelíes en la región. "Si Irán nos ataca de cualquier manera, toda la fuerza y el poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses caerán sobre ustedes a niveles nunca antes vistos. Sin embargo, podemos llegar fácilmente a un acuerdo entre Irán e Israel, ¡y poner fin a este sangriento conflicto!", dijo además.

La publicación transmitía el mensaje de que la estrategia de Trump para involucrarse más directamente en los ataques de Israel sería atacar instalaciones o personal estadounidense en la región. De no ser así, el papel de Estados Unidos en el conflicto hasta el momento ha sido mayormente defensivo.

Se espera que la operación israelí contra Irán dure "semanas, no días" y avanza con la aprobación implícita de Estados Unidos, según funcionarios de la Casa Blanca e israelíes.

La Administración de Trump no ha criticado el plazo de varias semanas en conversaciones privadas, según dijo un funcionario israelí a CNN. Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que la administración estaba al tanto de los planes de Israel y los apoyaba implícitamente. Al preguntársele cuánto tiempo podría durar el conflicto, el funcionario afirmó que dependía de la respuesta de Irán.

“La administración de Trump cree firmemente que esto se puede resolver continuando las negociaciones con Estados Unidos”, dijo el funcionario, y agregó que Estados Unidos no iba a ordenar a Israel que hiciera nada más que defenderse.

Los estrategas militares estadounidenses llevan mucho tiempo preparando opciones para acciones conjuntas entre Estados Unidos e Israel contra las instalaciones iraníes en caso de que un presidente estadounidense decida finalmente intentar destruir las instalaciones nucleares de Irán, algunas de las cuales se encuentran enterradas a gran profundidad.

Sin embargo, hay pocos indicios de que Trump haya estado cerca de aprobar tales opciones, y según un funcionario israelí, la posibilidad de un apoyo ofensivo estadounidense a los ataques israelíes dentro de Irán no se ha discutido en la práctica.

“No estamos en ese punto, en la práctica”, dijo el funcionario israelí. “Si en algún momento Estados Unidos decide asumir un papel ofensivo, no creo que estemos en posición de intentar disuadirlos, pero esa no es nuestra petición”, dijo el funcionario, añadiendo que tal medida sería una decisión soberana de Estados Unidos.

El funcionario explicó que el objetivo final es asegurar que Irán “ya no sea una amenaza existencial” para Israel, con su programa nuclear y de misiles balísticos.

“Si se hace en conjunto con aliados, bien, pero si no se hace en conjunto con aliados, tenemos que hacerlo nosotros mismos”, dijo el funcionario.

En la Casa Blanca, sigue habiendo un gran escepticismo sobre una mayor implicación en el conflicto, según varios funcionarios familiarizados con el asunto.

A Trump le sigue preocupando verse arrastrado a una guerra que no comenzó y que quería evitar, y es muy consciente de la compleja política en juego, afirmaron dichos funcionarios.

Aunque advirtió públicamente a Israel contra el lanzamiento de un ataque contra Irán antes de los ataques del viernes, dijo posteriormente que apoyaba la iniciativa y que era plenamente consciente de su planificación.

Trump lleva mucho tiempo prometiendo no involucrarse en aventureros intentos de “construcción de naciones” en el extranjero, criticando a sus predecesores por enviar soldados estadounidenses a morir en guerras que generaban escasos beneficios en su país.

“Durante al menos dos décadas, líderes políticos de ambos partidos han arrastrado a nuestras fuerzas armadas a misiones en las que nunca se pretendió participar”, dijo Trump a los cadetes graduados de West Point el mes pasado.

“Enviaron a nuestros guerreros a cruzadas de construcción de naciones a países que no querían saber nada de nosotros, encaminadas por líderes que no tenían ni idea en tierras lejanas”, afirmó, prometiendo no repetir el error.

Ahora, sin embargo, se encuentra bajo presión de algunos de sus aliados republicanos para que asuma un papel más intervencionista.

“Si la diplomacia fracasa, apostar a fondo por Israel demuestra que Estados Unidos ha vuelto como un aliado confiable y una fuerza poderosa contra la opresión. Nos fortalecería en todo el mundo, así como en todos los demás conflictos que enfrentamos”, escribió el senador Lindsey Graham en X la semana pasada.