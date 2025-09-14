Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk, rechaza confesar y cooperar con la policía

Tyler Robinson, el detenido por el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, ha rechazado confesar y se niega a colaborar con la investigación, ha revelado este domingo el gobernador de Utah, Spencer Cox. "No ha confesado a las autoridades. No está cooperando, pero toda la gente de su entorno está cooperando. Y creo que eso es muy importante", ha afirmado al canal televisivo estadounidense ABC.

El gobernador ha explicado que los familiares de Robinson, de 22 años, sí están colaborando, así como también lo está haciendo su pareja, un hombre que ha iniciado una transición de género. "Podemos confirmar eso, que su compañero de habitación era su novio y que estaba en transición de masculino a femenino. Esa es la información que tenía el FBI. También está colaborando con las autoridades", ha explicado.

Cox se ha referido también a la información publicada por The New York Times sobre que Robinson afirmó en un foro de Discord que él era el autor de los disparos que mataron a Kirk. De hecho, ha confirmado que "esa conversación realmente se dio". "No le creyeron. Fue como una broma hasta que admitió que fue él de verdad", ha apuntado.

En anteriores intervenciones Cox había señalado a Robinson por estar "profundamente adoctrinado por la ideología izquierdista", pero al ser interrogado en ABC por si había pruebas al respecto, ha contestado que "hasta ahora proceden de sus conocidos y sus familiares". De este modo, se ha remitido al futuro pliego de cargos, que "reunirá toda esa información", y se conocerán probablemente el próximo martes, fecha en la que también está prevista la primera comparecencia de Robinson ante un juez.

Robinson es el mayor de tres hermanos y vivía con sus padres en el condado de Washington, en Utah, donde su familia estaba registrada como republicana, pero él no tenía afiliación política formal y no había votado en las últimas elecciones, según datos de este verano.

Por último, el mandatario ha asegurado que en los próximos días habrá más datos y ha emplazado a la población a "elegir la bondad" en este momento de "tensión política". "Son circunstancias muy trágicas que nos afectan a todos", ha recalcado.

El funeral de Kirk se celebrará el próximo 21 de septiembre en Arizona

Este mismo domingo se han conocido algunos detalles del acto que se celebrará el próximo 21 de septiembre en el State Farm Stadium, a las afueras de Phoenix. El estadio tiene capacidad para 60.000 personas. Su organización Turning Point USA, ha publicado un mensaje concentrando a todo el que quiera asistir al funeral. "Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense", expuso la asociación en sus redes sociales.

Trump, quien ha responsabilizado del ataque a la "izquierda radical" y los "lunáticos", ha prometido asistir al evento tras hablar con Erika, la esposa de Kirk, considerado una de las figuras clave para su victoria electoral de 2024 por movilizar el voto de los jóvenes. "Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré", ha declarado a los medios.