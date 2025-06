Ucrania cede la explotación de sus yacimientos de oro, caolín y grafito a un solo país

Turquía comenzará a explotar las tierras raras de Ucrania el próximo 2026. La empresa Onur Group planea comenzar a trabajar en las tierras raras ucranianas con el objetivo de explotar algunas de las regiones con mayor riqueza mineral.

Según publica el medio checo Body Guru, la empresa cuenta actualmente con cinco permisos especiales para explotar estas ricas tierras. Concretamente, para el yacimiento de oro en la región de Dnepropetrovs; tres depósitos de caolín en las regiones de Kirovograd y Dnipropetrovsk, y un depósito de grafito en la región de Khmelnytsky.

En declaraciones recogidas por el digital, fuentes de la empresa revelan que "cuatro de ellos todavía están en diversas etapas de preparación o a la espera de la posibilidad de comenzar a trabajar". Esto se debe, principalmente, a "problemas con el terreno y la proximidad al frente". Además, revelan que "el depósito de grafito es el más prometedor. Planeamos comenzar a explotarlo en 2026".

De acuerdo a la información difundida, la compañía turca no planea invertir en el depósito de oro de la región de Dnipropetrovsk en el futuro. Es en este lugar donde pretendían recoger 4,5 gramos de oro por tonelada de mineral, sólo encontraron 1,4 gramos por tonelada de mineral.

"Esto es significativamente menor y no es económicamente viable para la minería. Por lo tanto, no vemos perspectivas en esta área y no planeamos más inversiones", afirman desde la compañía.

Este depósito, según se publica, puede ser el más grande de Ucrania en términos de depósitos de grafito. "Solo en su sitio de Gorodnyavskoye, se han aprobado reservas equilibradas de mineral de grafito de casi 130 millones de toneladas con un contenido promedio de carbono de grafito del 5,14%. Estas reservas durarán 130 años, estima el Servicio Geológico del Estado", reza la publicación. De hecho, la Unión Europea incluyó este yacimiento ucraniano en su lista de proyectos estratégicos.

