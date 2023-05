Ucrania desprecia el caza alemán

Todo hace indicar que a Ucrania le toca ahora atacar. Después de la supuesta gran ofensiva de Rusia en el invierno, con cuestionable éxito, ahora Ucrania se prepara para tomar la iniciativa y devolver el castigo a los rusos en los próximos días para recuperar terreno perdido.

Aunque a juzgar por lo explicado este miércoles por el ministro ucraniano de exteriores, Dmytro Kuleba, las expectativas no son tan altas como se esperaban. Kuleba atendió al diario alemán ‘Bild’ y ahí pidió prudencia porque desconocen los efectos que tendrá esta inminente ofensiva contra Rusia. "No consideren esta contraofensiva como la última, porque no sabemos lo que saldrá de ella. Y si con esta contraofensiva tenemos éxito en la liberación de nuestros territorios, entonces al final diréis, sí, ha sido la última, pero si no, entonces eso significa que tenemos que prepararnos para la próxima contraofensiva", dijo al medio alemán.

Ucrania pide más armas

Los titubeos de Kuleba a la hora de pronosticar el resultado de la ofensiva contra Rusia contrastan con la firmeza con la que Ucrania sigue pidiendo armas a los países de occidente. Aprovechando el altavoz que le daba el diario alemán, el ‘colega’ de Zelenski aprovechó para seguir pidiendo armas. "Desde el punto de vista táctico, se trata naturalmente de armas, porque para ganar la guerra se necesitan armas, armas y más armas. Alemania tiene muchas, y mucho depende de Alemania".

Además, Kuleba es consciente de que en Alemania está Rheinmetall, una de las empresas armamentísticas más fuerte de Europa a la que se refirió "como una especie de titán de la industria armamentística en Europa y probablemente en el mundo", y por ello hizo una lista de deseos para poder plantar cara al ejército de Vladimir Putin. "Necesitamos munición de artillería, sobre todo para largas distancias. Necesitamos vehículos blindados, necesitamos sistemas de defensa antiaérea, todo eso está disponible en Alemania y Alemania ha suministrado, pero Alemania puede suministrar todavía más".

Los cazas MiG no sirven para ganar

Y Ucrania no da su brazo a torcer en el terreno de los cazas. Pese a que Alemania donó varios MiG-29, Kuleba sigue insistiendo en que el idóneo es el F-16 e insta a que Alemania “juegue un papel relevante en la construcción de una coalición de países”. El ministro reconoció que los cazas MiG “son útiles, pero no resuelven el problema” ya que para Ucrania “el F-16 es el mejor caza” para luchar contra las tropas de Putin.