Ucrania intercepta la conversación telefónica de un soldado de Rusia y le da una gran pista de la grave situación del ejército ruso

El Ejército de Rusia podría estar en graves problemas. El país presidido por Vladímir Putin está sufriendo numerosas bajas en el campo de batalla y, según una conversación interceptada por Ucrania, estaría atravesando serias dificultades para poder reemplazar a los heridos en el frente.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania, que tuvo lugar en el mes de febrero de 2022, una de las máximas prioridades de Rusia ha sido tratar de reclutar soldados para luchar en territorio ucraniano.

En concreto, a lo largo de estos más de tres años y medio de conflicto armado, Rusia ha llevado a cabo dos campañas de reclutamiento principal y varias de movilización parcial. Sin embargo, esos esfuerzos para captar soldados por parte del Kremlin parecen no estar siendo suficientes para contar con suficientes efectivos en el campo de batalla.

Tal y como recoge Ukrinform (la Agencia Nacional de Información de Ucrania), el servicio de inteligencia militar de Ucrania ha logrado interceptar una conversación telefónica en la que un soldado ruso asegura que, debido a la escasez de militares, no se está rotando a los soldados que han resultado heridos luchando en el frente.

En esa llamada, el militar ruso afirma que "prácticamente estamos inmovilizados, solo tenemos un rifle", lo que también demuestra que los soldados no cuentan con armamento militar suficiente.

No obstante, lo más llamativo de la conversación es que el soldado ruso se queja de que no le han sustituido en el frente pese a que se habían comprometido a hacerlo hace varios meses.

"Dijiste que alguien nos relevaría pronto: eso fue hace uno o dos meses", puede oírse en la conversación. Ante esa queja, el interlocutor del soldado ruso se justifica explicándole que no había nadie que pudiera sustituirles y que el resto de la unidad también se encontraba en una situación difícil.