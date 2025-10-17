El gobierno ruso aprueba un plan de movilización y un experto se alarma con las consecuencias: "Un riesgo muy alto"

Rusia ha dado un paso legal clave que, en la práctica, permite al Kremlin desplegar tropas en el extranjero sin necesidad de declarar formalmente la guerra ni ordenar una movilización. El pasado 13 de octubre, la Duma Estatal aprobó un proyecto de ley que autoriza el envío de reservistas activos, aun en tiempos de paz, a zonas de combate, incluso fuera del territorio ruso.

Esta reforma afecta a los ciudadanos que han firmado contratos como reservistas voluntarios, un grupo que, según las autoridades rusas, asciende a unos dos millones de personas. El presidente del Comité de Defensa de la Duma, Andrei Kartapolov, confirmó que la nueva normativa permite desplegar a estos reservistas en zonas como Sumi y Járkov, regiones del noreste de Ucrania actualmente en disputa.

Aunque el Kremlin evita usar el término "movilización", el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) considera que esta ley representa "prácticamente una movilización". "El cambio en la ley probablemente permitirá al Kremlin enviar reservistas activos al combate más rápidamente que bajo el mecanismo anterior, que requería una declaración oficial de guerra o una orden de movilización", explica.

La medida parece diseñada para sortear el trauma político y social que dejó la movilización parcial de 2022, que provocó protestas y una huida masiva de ciudadanos rusos. "El énfasis en el carácter 'voluntario' de la reserva activa y la vacilación a la hora de declarar la guerra formal a Ucrania sugieren que el Kremlin todavía está tratando de evitar pedir abiertamente al pueblo ruso mayores sacrificios", apunta el ISW.

"Alto riesgo político" para Putin

El analista de seguridad Rainer Saks advierte en el periódico estonio Postimees que el cambio legal tiene como objetivo "engañar a los soldados rusos". Según él, la medida permitiría al Kremlin mantener su ofensiva militar con menor coste político, pero también puede tener consecuencias negativas para Vladímir Putin. "El presidente ruso está asumiendo un alto riesgo político al involucrarse en semejante fraude", escribió.

A pesar de los intentos del Kremlin por presentar estos reclutamientos como voluntarios, hay informes, incluidos por el ISW, de que algunos miembros de fuerzas irregulares han sido presionados para firmar contratos de servicio "voluntario".

Desde el punto de vista del ISW, el desafío será convencer a los ciudadanos. "El servicio militar obligatorio sigue siendo poco atractivo y controvertido, y Putin podría enfrentar mayores riesgos políticos en su país si el Kremlin no logra convencer al pueblo ruso de que los reservistas movilizados muertos en Ucrania fueron a Ucrania 'voluntariamente'".

Por ahora, la ley no afecta a los hombres incluidos en la llamada reserva pasiva, que forma parte de un sistema de reserva dual que opera en Rusia, y cuyos miembros solo pueden ser movilizados por mecanismos más formales.