La guerra de Ucrania entra en una nueva fase. Y no se debe a los movimientos sobre el campo de batalla sino al cambio en las condiciones meteorológicas que está comenzando a producirse conforme avanza el otoño.

En ese sentido, la defensa aérea ucraniana está experimentando problemas para derribar los drones kamikazes de Rusia debido a que la lluvia y las nubes están ayudando a ocultar los vehículos no tripulados.

En concreto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha alertado de que la eficacia de la defensa aérea del país ha caído "entre un 20% y un 30%" debido a la inestabilidad de los cielos ucranianos.

Una de las consecuencias de esa reducción en el acierto de la defensa aérea ucraniana es que los drones kamikazes rusos están alcanzando cada vez con mayor asiduidad las infraestructuras energéticas ucranianas, lo que supone un grave problema para el país ahora que se aproxima el invierno.

En declaraciones al medio de comunicación ucraniano The Kyiv Independent, el experto ucraniano en aviación Anatolii Khrapchynskyi ha confirmado que "las condiciones meteorológicas adversas, como las nubes bajas, la lluvia, la nieve y la niebla, interfieren en la localización visual de los objetivos, incluso cuando se utilizan cámaras termográficas".

Oleksiy, quien coordina los grupos móviles de defensa aérea en la región de Kiev, ha señalado al respecto que "una mira telescópica en la lluvia y la nieve puede ver hasta 100-200 metros", lo que tiene "un impacto sustancial" en la efectividad de los sistemas de defensa.

Trump recibe a Zelenski con optimismo (y moderación) por la paz en Ucrania: "Las cosas van bien" Lejísimos, a priori, del enfrentamiento del 28 de febrero, muestran mayor sintonía en el camino hacia el final de la guerra. Trump, reticente a entregar misiles Tomahawk a Kiev, insiste en su papel de mediador entre ambos países.

Como solución a este problema que está sufriendo la defensa aérea ucraniana, Anatolii Khrapchynskyi ha expresado que "sigo insistiendo en la necesidad de implementar una cobertura de radar de alta calidad a baja altitud".

Oleksiy ha reconocido que la cobertura de radar sería el mejor remedio. Sin embargo, la instalación de los sistemas de radares más avanzados supondría un coste económico que en estos momentos es inasumible para Ucrania.