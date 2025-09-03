Ucrania lanza por primera vez su nuevo misil de crucero, considerado una de las herramientas más poderosas en su arsenal

Ucrania podría haber utilizado por primera vez su nuevo misil de crucero de fabricación nacional, denominado Flamingo el pasado 30 de agosto en un ataque contra un puesto avanzado del Servicio Federal de Seguridad (FSS) ruso y varias lanchas patrulleras cerca de Armyansk, en el norte de Crimea, han informado medios locales.

En un principio, Astra atribuyó el ataque a misiles Neptune, pero fuentes militares ucranianas confirmaron a Militarnyi que se trató de los nuevos misiles Flamingo. Un vídeo publicado en el canal de Telegram Nikolaevsky Vanyok muestra el lanzamiento de tres misiles desde la costa ucraniana al amanecer, impulsados por propulsores de combustible sólido.

Las imágenes satelitales del sistema Copernicus, aunque impiden apreciar la magnitud de los daños debido a su baja resolución, confirman la destrucción del edificio principal del puesto del FSS y daños por fuego en las zonas aledañas.

Según Astra, el ataque destruyó seis aerodeslizadores y causó la muerte de un militar. Además, no se ha confirmado qué embarcaciones fueron alcanzadas, pero las unidades fronterizas rusas en la zona operan modelos A-8 Khivus y A25PS.

Este ataque formó parte de una ofensiva más amplia contra Crimea, en la que también fueron destruidos helicópteros Mi-8 y Mi-24 en el aeropuerto de Simferopol, intensificando la presión sobre las fuerzas rusas en la región.

"La herramienta más poderosa" del arsenal ucraniano

El misil Flamingo, presentado oficialmente el mes pasado, ha sido descrito por Kiev como "la herramienta más poderosa" de su arsenal. Con un alcance estimado de 3.000 kilómetros, representa un salto significativo en la capacidad ofensiva ucraniana, especialmente por no estar sujeto a las restricciones impuestas a armamento occidental, que prohíben ataques en territorio ruso.

Este misil cuenta con una ojiva de más de una tonelada, una autonomía de vuelo de cuatro horas, velocidad máxima de 950 km/h y una envergadura de seis metros. Las primeras unidades fueron de color rosa debido a un error de fábrica, lo que dio origen a su nombre, según Associated Press.

La empresa ucraniana Fire Point, responsable de su desarrollo e investigada por la agencia anticorrupción NABU por presuntas irregularidades en precios y entregas, según de The Kyiv Independent, puede fabricar un misil al día, aunque planea aumentar la producción a siete diarios para octubre.

"Lo que realmente esperamos es ver si Ucrania puede aumentar la producción a los niveles anunciados, cientos al mes, y con qué éxito podrán evadir las defensas aéreas rusas y alcanzar objetivos", señala a Newsweek el experto en tecnología militar David Hambling.