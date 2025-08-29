Apuntan a que Ucrania podría tener el misil que acabaría con toda la industria armamentística rusa

Hace unas semanas, los medios de comunicación ucranianos comenzaron a difundir la noticia de que el país dirigido por Volodímir Zelenski contaba con un nuevo misil de crucero de largo alcance.

Tras esas publicaciones, comenzaron a conocerse detalles técnicos sobre el misil, que recibe el nombre de FP-5 Flamingo. Una de sus principales características es que cuenta con una ojiva que pesaría 1.000 kilogramos.

No obstante, lo que convertiría al misil FP-5 Flamingo en un arma que puede marcar la diferencia para Ucrania es su alcance. Según informan desde Fire Point, poseería una capacidad de vuelo de hasta 3.000 kilómetros.

Esa cifra daría la oportunidad a Ucrania de poder realizar importantes ataques en la Rusia profunda. En estos momentos, las fuerzas ucranianas tienen la capacidad de alcanzar territorio ruso gracias a los drones. Sin embargo, la cantidad de explosivos que llevan es apenas una décima parte que la de este nuevo misil.

Las fábricas de armas rusas, en peligro

En ese sentido, el historiador militar alemán Torsten Heinrich ha asegurado en un análisis realizado en YouTube que la fabricación FP-5 Flamingo podría ser una muy mala noticia para Rusia.

El motivo, según el experto, es que Rusia cuenta con una industria armamentística en la que muchos sistemas de armas importantes se producen en una sola fábrica, por lo que si es atacada, el arma dejaría de estar disponible.

Con el misil de crucero FP-5 Flamingo, las fábricas de armas rusas situadas en la parte oriental del país pasan a ser un objetivo alcanzable por parte de Ucrania, lo que podría suponer un punto de inflexión en la guerra.