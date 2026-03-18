Nafise, diseñadora de joyas en Teherán, 30 años: "No queremos esta guerra. Queremos cambio, pero no así"

La guerra en Irán entra en su tercera semana con un impacto directo sobre millones de civiles. Según estimaciones de la agencia de refugiados de la ONU, al menos 3,2 millones de personas han sido desplazadas temporalmente dentro del país, una cifra que sigue creciendo mientras continúan los ataques aéreos. En Teherán, la capital, muchos han optado por quedarse pese al peligro.

Entre ellos está Nafise, una diseñadora de joyas de 30 años que resume el sentimiento de muchos en una entrevista a The Guardian: "No queremos una guerra. Queremos cambio, pero no así". Su historia refleja una realidad más amplia. La vida cotidiana en la ciudad se ha alterado por completo: negocios paralizados, escuelas cerradas y una sensación constante de miedo. Y, aun así, millones de personas siguen resistiendo en sus hogares.

Vivir bajo las bombas en Teherán



Nafise y su marido, Farhad, han intentado mantener cierta normalidad dentro de su apartamento en el centro de Teherán. Han renovado la casa, colgado fotos familiares y conservado detalles que recuerdan a tiempos más tranquilos. Pero fuera, el contexto ha cambiado por completo.

"El sonido de las explosiones es casi constante", explica. La pareja ya abandonó la ciudad en el pasado durante bombardeos israelíes, pero ahora han decidido quedarse, en parte por sus gatos. "El viaje fue duro para ellos. Estaban aterrorizados", cuenta.

Para sobrellevar la situación, han creado una rutina improvisada junto a amigos: cada noche se reúnen en distintas casas, comparten comida y tratan de mantener el ánimo. Es una forma de resistir psicológicamente en medio del conflicto.

Una población atrapada entre el cambio y el miedo

El deseo de cambio político existe, pero no a cualquier precio. Nafise lo deja claro al referirse a las protestas recientes y a la situación interna del país. "El sistema es complejo y profundo. Aunque cambie algún día, no será de la noche a la mañana, y no será con esta guerra", afirma.

Tras la muerte de Ali Khamenei, muchos pensaron que el sistema podía debilitarse. Sin embargo, la elección de su hijo, Mojtaba Khamenei, disipó rápidamente esas expectativas.

Este sentimiento se repite entre otros ciudadanos. Amir, comerciante de 40 años, señala al mismo medio que la guerra y las sanciones están golpeando directamente la economía: "Mi mayor preocupación es que la guerra se prolongue. Pero incluso si termina, sin cooperación internacional será difícil avanzar".

Impacto económico y tensión internacional

El conflicto no solo afecta a la población local. También está teniendo consecuencias globales. El cierre de facto, aunque no completo, del estrecho de Ormuz ha impulsado el precio del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, generando incertidumbre en los mercados internacionales.

Además, la guerra ha evidenciado divisiones dentro de la OTAN. Países europeos y Reino Unido han dejado claro que no quieren implicarse directamente en el conflicto, mientras se mantienen abiertos canales diplomáticos entre EEUU e Irán.

En el terreno, las cifras son contundentes: al menos 1.444 muertos y cerca de 19.000 heridos, según la agencia estatal iraní.

La vida diaria en una ciudad en guerra



Más allá de las cifras, la guerra se mide en historias personales. Mojtaba, documentalista de 30 años, ha decidido refugiarse en el sótano de su casa. "Me despiertan las explosiones. Intento adivinar si están cerca o lejos", relata.

Los niños tampoco escapan a la situación. Moen, de 14 años, pasa los días en casa sin poder ir al colegio: "Es aburrido. Quiero volver a ver a mis amigos". Aun así, hay quienes deciden quedarse pase lo que pase. Asal, diseñadora de moda, lo resume de forma muy concisa: "Esta es mi casa y no me iré".

Teherán también alberga una importante población extranjera, incluidos 1,65 millones de refugiados afganos y unos 60.000 estudiantes internacionales. Para algunos, como Ali, que ha vivido conflictos previos, la guerra deja una huella distinta: "Da miedo, pero te vuelves insensible. Es lo que la guerra puede hacerte", comenta.

Una crisis que va más allá de lo militar



El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte de la presión extrema sobre la población civil. La infraestructura ha sufrido daños graves y muchas viviendas ya no son seguras. La vida diaria está prácticamente paralizada.

Este escenario confirma una tendencia clara en conflictos recientes: el mayor impacto recae sobre los civiles. Y, como subrayan los testimonios recogidos, la población iraní no solo teme por su seguridad, sino también por su futuro.

En medio de los bombardeos y la incertidumbre, el mensaje se repite: la mayoría no quiere esta guerra, aunque sí desea un cambio.