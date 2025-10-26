Ucrania muestra al mundo sus nuevos súper drones marítimos que vuelan 1.500 kilómetros y pueden cargar dos toneladas de explosivos

Ucrania ha presentado la nueva generación de drones marítimos, capaces de transportar hasta dos toneladas de explosivos y de volar hasta 1.500 kilómetros. Se llaman Sea Baby y, según recoge SBU, ya se han probado en misiones en el Mar Negro. De hecho, incluso participaron en la ofensiva al puente de Crimea el pasado 3 de junio de 2025.

"Nuestros drones han trasformado el equilibrio de poder en el Mar Negro y han demostrado su eficacia. La nueva generación de Sea Baby es aún más eficaz. Por lo tanto, el trabajo para limpiar el Mar Negro de la flota rusa continuará en el futuro. El enemigo sentirá todo el poder de nuestros avances tecnológicos", ha asegurado el teniente general y el jefe de Seguridad de Ucrania, Vasyl Maliuk.

Otra de sus ventajas es que cuentan con motores reforzados y un sistema de navegación bastante avanzado, lo que sumado a su capacidad de transporte y cubrir una distancia de más de 1.500 kilómetros, tal y como recogen desde la prensa lituana.

Durante las pruebas se probaron varios drones navales con diferentes armas. El primero fue "una ametralladora giroestabilizada con un sistema automático de adquisición y reconocimiento de objetivos", según recoge el informe. El segundo, por su parte, llevaba "armamento pesado: un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes Grad de 10 proyectiles".

Desde que comenzó la invasión de Ucrania a gran escala por parte de Rusia, el país ha intentado, además de por la vía internacional, desarrollar su propia industria armamentística para así depender menos de terceros países. El mayor fabricante de drones en Ucrania es, como curiosidad, Ukrspecsystems, la cual describen desde la BBC como la mayor empresa de fabricación de drones en el país.