Ucrania pone fecha a la gran ofensiva

NurPhoto via Getty Images

La ofensiva ucraniana será "cuestión de días". Así lo ha afirmado Petro Poroshenko, expresidente ucraniano, durante su visita al frente del Donbás, donde acudió con la misión de arengar y apoyar a sus tropas.

Según indicó Poroshenko, el contraataque ucraniano, que lleva siendo anunciado por Kiev desde hace semanas, se producirá de manera inminente y no hará falta esperar "meses o semanas", sino que será "cualquier día de estos".

Además, ha destacado que Putin no se esperará el ataque, ya que desconoce dónde y cuándo tendrá lugar. "Putin no sabe donde vamos a golpear, no tiene suficientes fuerzas para cubrir todo el frente y vamos a lanzar ataques en varios puntos, aseguró un confiado Poroshenko a diversos medios, entre ellos El Mundo y Le Figaro.

Uso de los cohetes británicos

También se refirió al reciente envío de cohetes Storm suministrados por el Reino Unido al las tropas ucranianas, asegurando que han comenzado a tener un impacto real en la retaguardia rusa y ha calificado el ataque como "un completo éxito".

Estas palabras van en consonancia con la versión de las tropas rusas, que reconocieron que varios lugares de Lugansk habían sido alcanzados por los Storm durante el primer día de uso de estos cohetes.

Pese a ello, desde el Kremlin aseguraron que fueron abatidos sobre dos factorías civiles, al mismo tiempo que negó cualquier baja militar. Cabe destacar que los Storm suponen un filón para Ucrania, ya que su envío supuso un antes y un después en el conflicto -se tratan de misiles de largo alcance que pueden impactar en distancias mayores a 250 kilómetros-, motivo por el que Rusia amenazó a Reino Unido al considerar que se había introducido de forma directa en el conflicto.

"Los rusos no se lo esperaban. Mi estimación es que murieron cerca de 250 militares rusos. Era el cuartel general del grupo de ejércitos rusos desplegado en el sur (de Ucrania) y entre los muertos figuran muchos de sus comandantes", aseguró Poroshenko.