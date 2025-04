Ucrania recibe un inesperado lote adicional de cazas

Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images

El comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Christopher Cavoli, anunció que Ucrania recibirá aviones de combate F-16 adicionales. No especificó cuántas aeronaves serían transferidas, pero señaló que los números exactos podrían revelarse en una sesión a puerta cerrada.

Cavoli señaló que las fuerzas ucranianas están utilizando activamente los F-16 y afirmó que los aviones "vuelan a diario". Además, destacó que estos aparatos han interceptado con éxito un número significativo de misiles de crucero rusos y han llevado a cabo numerosas operaciones ofensivas, incluidas misiones de bombardeo en el este de Ucrania, según informa The New Voice of Ukraine.

El general estadounidense aclaró que ninguno de los F-16 que se encuentran actualmente en Ucrania fue entregado por Estados Unidos. La mayoría de las aeronaves han sido transferidas por países europeos, como Países Bajos y Dinamarca.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció el 4 de agosto de 2024 que su país ya estaba desplegando los primeros aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense como parte de sus operaciones militares contra Rusia.

Poco después, el 26 de agosto, Ucrania sufrió el primer accidente de un F-16 en un incidente en el que murió un teniente coronel en un día en el que las fuerzas de Rusia lanzaron una oleada de ataques contra más de una decena de regiones ucranianas. Tal como informaron las propias Fuerzas Armadas, el caza se estrelló durante una maniobra para interceptar proyectiles rusos.