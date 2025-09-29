Un aliado de Putin habla sin tapujos sobre la posibilidad de una guerra de Rusia con Europa

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, habla con el presidente ruso, Vladímir Putin, en una imagen de archivo

El expresidente ruso Dmitri Medvédev, aliado de Putin y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha hablado acerca de la posibilidad de que tenga lugar una guerra directa entre Rusia y Europa.

A diferencia de los provocadores mensajes que ha lanzado en otras ocasiones, esta vez Medvédev (en medio de las reiteradas violaciones del espacio aéreo europeo por parte de Rusia) ha optado por apaciguar las aguas.

Este lunes, a través de una publicación en Telegram, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia ha asegurado que no es probable que se produzca un conflicto militar directo entre su país y la OTAN.

"En los países europeos, todos los medios de comunicación están hablando de una guerra con Rusia en los próximos cinco años. No debería haber tal guerra. ¿Por qué? Porque contradice los intereses de nuestro país", ha destacado Medvédev.

En ese sentido, el expresidente ruso ha justificado que "Rusia, fundamentalmente, no necesita una guerra con nadie, ni siquiera con la frígida y vieja Europa. No hay nada que ganar allí". No obstante, el mensaje es algo contradictorio, ya que pese a que, según Medvédev, Rusia "no necesita una guerra con nadie", la realidad es que ya lleva más de tres años y medio luchando en el campo de batalla frente a Ucrania.

En cualquier caso, Dmitri Medvédev ha argumentado que "la economía europea es débil y depende de Estados Unidos, mientras que su cultura se degrada sin gloria. Europa está perdiendo su identidad, disolviéndose en migrantes agresivos".

Además, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia ha afirmado que su país "siempre ha venido a Europa solo como liberadora, no como conquistadora" y ha añadido que una Europa "vulnerable y dividida", con unos ciudadanos "inertes y mimados", no está preparada para una guerra con Rusia.

Sin embargo, Medvédev no ha descartado por completo que pueda producirse una guerra que enfrente a Rusia con Europa. "El riesgo de un accidente fatal siempre existe. Y el factor de los idiotas hiperactivos y descerebrados tampoco ha desaparecido. Un conflicto de este tipo conlleva un riesgo muy real de escalar a una guerra con armas de destrucción masiva. Por eso debemos permanecer alerta", ha advertido el expresidente ruso.