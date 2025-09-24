Un aliado de Putin advierte a EEUU sobre el riesgo de enzarzarse en un conflicto directo

Ilustración de la explosión de una bomba nuclear, precisamente lo que busca evitar el tratado New START

El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, ha lanzado una advertencia a EEUU ante la posibilidad de que ambos país se enzarcen en un conflicto directo.

El aviso de Medvédev ha llegado en referencia al cumplimiento del tratado New START, un acuerdo firmado entre Rusia y EEUU cuyo objetivo es evitar la producción sin control de armas nucleares.

En concreto, los dos citados países firmaron el acuerdo el 8 de abril de 2010 por medio de sus presidentes de entonces, el propio Dmitri Medvédev en el caso de Rusia y Barack Obama en el caso de EEUU.

El tratado New START entró en vigor en 2011. Según el Departamento de Estado de EEUU, el mismo se encuentra prorrogado hasta el 4 de febrero de 2026. El pacto limita a cada país a no contar con más de 1.550 ojivas nucleares.

No obstante, en febrero de 2023 Rusia suspendió su participación en el tratado New START después de que EEUU acusara a Moscú de no cumplir con los elementos de supervisión mutua que contemplaba el acuerdo.

Pese a esa retirada por parte de Rusia del tratado, Dmitri Medvédev ha afirmado en las últimas horas que "Rusia está dispuesta a cumplir el tratado New START, que firmé en 2010. Ahora la administración Trump debe decidir".

Sin embargo, el expresidente ruso ha subrayado que "no basta con cumplir al pie de la letra el tratado. Estados Unidos debe renunciar a debilitar a Rusia con sanciones y aranceles". En ese sentido, el aliado de Putin ha alertado de que "de lo contrario, el riesgo de un conflicto directo sigue siendo alto".

Este mismo lunes, Vladímir Putin afirmó al respecto que "para evitar provocar una nueva carrera armamentística estratégica y garantizar un nivel aceptable de previsibilidad y moderación, creemos que está justificado intentar mantener el statu quo establecido por el nuevo tratado START durante el actual periodo, bastante turbulento".

En cualquier caso, el mandatario ruso ha destacado que el mantenimiento del acuerdo "solo sería viable si Estados Unidos actúa de manera similar y no toma medidas que socaven o alteren el equilibrio existente entre los potenciales de disuasión".