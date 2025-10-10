Un ataque ruso hiere a 12 personas en Kiev y corta el suministro eléctrico de decenas de miles de familias

Una mujer camina junto a un edificio residencial dañado durante un ataque con drones y misiles rusos en Kiev, el 10 de octubre de 2025.

El Ejército ruso ha lanzado durante la pasada noche un ataque masivo contra Ucrania que ha tenido entre sus objetivos instalaciones energéticas y ha provocado cortes de electricidad y gas en las regiones de Kiev (norte), Zaporiyia (sureste) y Dnipropetrovsk (centro), según han informado las autoridades ucranianas. Con la llegada del frío, Moscú redobla su ofensiva sobre estas infraestructuras críticas, como ha hecho siempre en esta guerra de invasión, que camina hacia los cuatro años de duración. Incluso cuando ha habido peticiones de tregua en vigor.

Según ha informado en su cuenta de Facebook la empresa gasística pública de Zaporiyia, los daños provocados por el ataque a infraestructuras gasísticas de la capital de la región han obligado a limitar de forma temporal el suministro de gas natural.

Mientras, en Kiev el metro funciona “con cambios” sobre su programa habitual debido a las alteraciones en el suministro provocadas por el bombardeo ruso. Según la empresa privada del sector energético DTEK, “una parte de la capital” está sin luz a causa de los daños causados por el ataque ruso en infraestructura energética de la capital.

El gobernador de la región de Dnipropetrovsk también ha informado de ataques rusos al sistema energético en la capital, Dnipró, y en las ciudades de Kamiansk y Krivi Rig. En Dnipropetrovsk, los rusos han utilizado drones y misiles en el ataque.

El Ministerio de Exteriores informó, además, de la muerte de un niño en la ciudad suroriental ucraniana de Zaporiyia como consecuencia de un ataque paralelo.

Los daños

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, ha informado de más de una docena de heridos en la capital. "Ocho de ellas se encuentran hospitalizadas. Cuatro reciben atención ambulatoria", ha añadido. Por el momento no se ha informado de víctimas mortales. El ataque ha afectado gravemente a infraestructuras críticas y en la capital ucraniana "hay problemas con el suministro de agua" y "el margen izquierdo de la ciudad se encuentra sin suministro eléctrico".

Los problemas en la red eléctrica, no obstante, se han extendido en la región capitalina y dos distritos de la zona oriental, Brovari y Borispil, albergan a "cerca de 28.000 familias" que se han quedado sin suministro, según ha informado a través de su propio canal en la plataforma la administración militar regional.

La entidad ha notificado que ya hay técnicos "trabajando para restablecer el suministro eléctrico centralizado" y ha anunciado asimismo que "se están desplegando puntos de insurgencia en los asentamientos", cada uno de ellos "con todo lo necesario para ayudar a la población", mientras se disponen generadores para suplir la falta de electricidad.

Rusia ha atacado sistemáticamente en los últimos días infraestructuras gasísticas y eléctricas ucranianas. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que Ucrania responderá a estos ataques rusos y ha ordenado incrementar las capacidades ucranianas para golpear al enemigo a larga distancia.

"Peor que Hamás"

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, tras el ataque masivo ruso, ha declarado que "Rusia es peor que Hamás". "Incluso Hamás ha aceptado un alto el fuego y los esfuerzos de paz. Por el contrario, Moscú continúa la guerra sin sentido que comenzó, una guerra que no puede ganar ni ganará”, dijo en X después de que un ataque ruso con drones y misiles dejara sin suministro de gas natural a la ciudad ucraniana de Zaporiyia e interrumpiera en Kiev el suministro de electricidad de al menos 28.000 abonados al sistema.

La comparación con Hamás ya fue utilizada anoche también por el presidente Volodímir Zelenski en su discurso diario a la nación. “Incluso Hamás es capaz de llegar a acuerdos; Putin, no”, dijo Zelenski. El grupo islamista ha aceptado la oferta de alto el fuego de EEUU en medio del asedio israelí a Gaza.

Sibiga destacó que este nuevo ataque masivo se produce cuando se cumplen exactamente tres años del primer gran bombardeo ruso contra el sistema eléctrico ucraniano, que tuvo lugar el 10 de octubre de 2022, el primer año de la invasión rusa a Ucrania.