Un avión familiar de este país de la OTAN se convierte inesperadamente en el mejor cazador de drones para Ucrania

La guerra de Ucrania probablemente marcará un antes y un después en la doctrina bélica de la guerra moderna. El motivo no es otro que la utilización masiva de drones por parte de ambos contendientes.

Esos vehículos no tripulados permiten poder llevar a cabo precisos ataques a distancia contra objetivos militares enemigos y también misiones de vigilancia o reconocimiento que aportan información muy valiosa para ser utilizada en el campo de batalla.

Las industrias armamentísticas rusa y ucraniana están tratando de desarrollar este tipo de armamento con la intención de desnivelar el conflicto armado, que se encuentra en estos momentos en una fase de desgaste.

Ello supone trabajar de manera constante en evoluciones para mejorar el alcance y la potencia de los drones, pero también perfeccionar las defensas aéreas para que los drones enemigos causen los menores daños posibles.

En el ámbito de la defensa, Ucrania ha decidido recurrir al Antonov An-28, un avión de origen soviético que es familiar para un país de la OTAN, Polonia, ya que allí se han fabricado cientos de unidades.

Tal y como recoge el medio de comunicación estonio Forte, las fuerzas ucranianas están utilizando la aeronave como un cazador de drones. En concreto, Ucrania está usando el Antonov An-28 para, principalmente, hacer frente a los intensos ataques de los vehículos no tripulados Shaded de fabricación iraní.

El Antonov An-28 es un avión de pasajeros de corto recorrido con dos motores turbohélice que cuenta con una capacidad de hasta 18 pasajeros o dos toneladas de carga. El primer vuelo de la aeronave se produjo en 1969 y a partir de 1978 comenzó a fabricarse en Polonia.

Respecto a su papel en la guerra de Ucrania, el mencionado medio detalla que "hasta la fecha, ha obtenido un número considerable de victorias: en el fuselaje hay pintadas 59 'marcas de muerte', que hacen referencia a los impactos exitosos".