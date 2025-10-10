Las tropas ucranianas muestran su entusiasmo ante sus últimas baterías para drones

Si algo diferencia a la guerra de Ucrania del resto de guerras que se habían librado anteriormente en el mundo es sin duda alguna la utilización de drones para atacar al enemigo y efectuar misiones de reconocimiento.

Los drones han permitido que la distancia entre ambos bandos no sea de apenas unos metros sino de kilómetros, ya que pueden usarse para realizar ofensivas a distancia contra objetivos militares enemigos de forma precisa.

En consecuencia, tanto Ucrania como Rusia se están afanando en desarrollar drones cada vez más potentes y con mayor alcance. En esa última faceta, el país presidido por Volodímir Zelenski ha logrado un importante avance.

El fabricante ucraniano de baterías para drones Pawell Power ha encontrado la forma de casi duplicar la eficiencia de la batería con el mismo peso, lo que se traduce en un notable incremento del alcance de los drones.

Esa mejora, además, implica un mayor margen de maniobrabilidad táctica para las fuerzas ucranianas. Los drones tienen ahora la capacidad de eliminar a enemigos desde una mayor distancia, o poder realizar misiones de reconocimiento o vigilancia más prolongadas.

En relación a este incremento de la batería para los drones, el fundador de Pawell Power, Pavlo Esyp, ha afirmado en una entrevista con Euromaidan Press estar "orgulloso de nuestro último desarrollo".

"Los soldados nos dicen '¡envíanos otra, envíanos otra!'"

"Nos alegra especialmente cuando los soldados nos dejan comentarios y dicen '¡Genial! ¡envíanos otra, envíanos otra!', porque nos confirma su eficacia. Estos comentarios nos motivan", ha destacado Esyp.

En ese sentido, el fundador de Pawell Power ha explicado que la clave para conseguir que las baterías de los drones sean mejores ha sido combinar las capacidades de las celdas de energía de estado sólido con baterías de iones de litio de alta corriente y la impresión 3D de carcasas de polímero resistentes a impactos (que además protegen del calor).

De esa forma, la eficiencia de las baterías para drones ha aumentado un 77% sin haber incrementado su peso. En estas baterías mejoradas también se ha incorporado un sistema de retroalimentación que indica al piloto cuánta carga queda disponible, lo que ha hecho que las tropas ucranianas estén encantadas con el desarrollo.