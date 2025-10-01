Un barco sospechoso con tripulación rusa aparece en el lugar equivocado en el momento equivocado

En las últimas semanas, Rusia ha dado un paso más contra los aliados de la OTAN y ha violado el espacio aéreo de, al menos, seis países europeos usando drones y, en el caso de Estonia, cazas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reunirán este miércoles en Copenhague en una cumbre informal marcada por el sentimiento generalizado de urgencia por concretar el refuerzo de la capacidad de defensa de la región frente a estas amenazas rusas.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto sobre la mesa la urgencia en la creación de un muro antidrones con el que responder a las amenazas que han afectado al espacio aéreo en Polonia, Rumanía y Dinamarca. Las autoridades danesas, de hecho, han restringido parcialmente el espacio aéreo durante los dos días de cumbre en Copenhague para reforzar la seguridad.

En este contexto, el carguero noruego Oslo Carrier 3, con tripulación rusa a bordo, fue visto a pocos kilómetros de distancia de la capital danesa. Según una investigación de periodistas del portal danés de noticias Danwatch, el propietario del barco tiene vínculos con una importante organización paramilitar rusa a través de su director.

El barco es propiedad de Bulkship Management, que forma parte de Oslo Bulk, una empresa noruega internacional más grande, según se indica en su página web. Sin embargo, esta empresa también tenía una sucursal en la región rusa de Kaliningrado, que hasta 2022 —cuando empezó la invasión rusa de Ucrania desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de ese año—, la sucursal rusa también contaba con su propia página web, pero tras la invasión rusa de Ucrania, esta se convirtió primero en una web pornográfica y luego cerró por completo, según ha agregado el medio Wiadomości Onet.

Al menos una persona clave de la sucursal rusa sigue formando parte de esta empresa, aparentemente puramente noruega. Es el director de Gestión de Buques a Granel en Kaliningrado, un ciudadanos ruso que aún reside en el enclave y cuyo perfil perfil de LinkedIn revela una conexión directa con el propietario del grupo paramilitar más antiguo de Rusia, el Grupo RSB.

El capitán naval y analista de defensa Jens Wenzel Kristoffersen apuntó que la conexión rusa convierte al Oslo Carrier 3 en un buque altamente sospechoso y lo comparó con la flota encubierta rusa, sobre la cual existe mucha información misteriosa y falsa. "Esto demuestra que estamos presenciando un cambio en el uso de armadores y banderas nacionales, algo que Rusia ha comenzado a utilizar. Anteriormente, la flota encubierta navegaba principalmente bajo banderas fáciles de adquirir, pero ahora vemos banderas más respetables que se utilizan para ocultarse", agregó.

Kristoffersen afirmó que no se puede descartar que el Grupo RSB esté detrás del ataque con drones en Copenhague, aunque resaltó que aún no hay pruebas irrefutables de ello. Según Danwatch, el Oslo Carrier 3 navegó hacia Nordenham, en el noroeste de Alemania, donde las autoridades alemanas abordaron el barco el 17 de septiembre y descubrieron que 11 personas de la tripulación, de un total de 13, eran rusos.