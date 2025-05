Un científico muy veterano promete a Putin el súper procesador con una potencia muy superior a los occidentales

A sus 91 años, el profesor Boris Babayan, principal arquitecto de la histórica línea de procesadores Elbrus y miembro de la Academia Rusa de Ciencias, asegura estar listo para revolucionar el mercado global de chips.

A finales de abril, acompañado por su hijo Yevgeny Babayan, asesor del jefe de Rostec, anunció el desarrollo del procesador Elbrus-B, que promete superar ampliamente el rendimiento de los líderes actuales, AMD e Intel.

Tras casi dos décadas en un cargo directivo en Intel, Babayan dejó la empresa en 2022 para liderar el diseño de este nuevo microprocesador ruso, destinado a reducir la dependencia tecnológica del extranjero. El chip tendrá una arquitectura abierta original y será programado en el lenguaje ruso El-22.

Aunque será fabricado con una tecnología considera obsoleta, de entre 65 y 90 nanómetros, cuando los chips más avanzados hoy usan 3 o 4 nm, los Babayan insisten en su potencial. "La arquitectura del sistema paralelo permite de 30 a 200 veces más energía que sus contrapartes extranjeras", explica Yevgeny Babayan. "La potencia del microprocesador Elbrus-B fabricado con tecnología de 5 nm es poco probable que se alcance en arquitecturas extranjeras", añade.

Según Babayan Jr., el nuevo chip impulsará múltiples proyectos estratégicos definidos por el presidente ruso, Vladímir Putin, incluyendo el objetivo de multiplicar por diez la potencia de las supercomputadoras rusas para 2030. India, afirma, ya ha firmado contratos por 2.000 millones de dólares, y los desarrolladores buscan inversiones adicionales por 30.000 millones de rublos.

Sin embargo, los expertos se muestran escépticos. "Serán no tecnológicos o intensivos en energía, lo que significa que no son masivos y económicamente no rentables", advierte Sergei Shumilinas, subdirector científico de PKK Milandr.

