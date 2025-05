El teniente general ruso Apti Alaudinov, comandante de las fuerzas especiales 'Akhmat' y subdirector de la Dirección General Político-Militar del Ministerio de Defensa ruso, afirma que su unidad no hace prisioneros entre los combatientes extranjeros que luchan del lado de Ucrania.

"Nunca hemos capturado a un solo extranjero, es decir, no se nos asignó tal tarea desde el principio. No creo que los mercenarios extranjeros que vinieron a luchar contra nuestro país sean nuestros hermanos. No lo son bajo ninguna circunstancia", afirma en una reciente entrevista con RIA Novosti.

Alaudinov explica que existe una directiva distinta hacia los militares ucranianos, a quienes se les ofrece la posibilidad de rendirse. "Creo que los ucranianos son personas atrapadas a la fuerza y arrojadas al frente. En principio, deberíamos tratarlos de forma muy selectiva. (...) Por eso siempre damos a los combatientes de las formaciones ucranianas la oportunidad de rendirse y sobrevivir", señala.

Más tajante se muestra tajante con los combatientes extranjeros: "La gente que vive en sus propios países, sin tener ni idea de por qué están aquí, vienen a matar rusos (...) No hay necesidad de ofrecerles la rendición. Los representantes de países extranjeros deben ser destruidos". Según el comandante, estos combatientes solo pueden regresar a casa si logran sobrevivir, para "contar lo que es luchar contra los rusos y contra Rusia".

El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado previamente que en Ucrania han sido eliminados mercenarios procedentes de países como Reino Unido, Georgia y Polonia, denunciando que Kiev los usa como "carne de cañón".

