Un comandante ucraniano destapa el gran proyecto de armas avanzadas: "Absolutamente prometedor"

Ucrania ha hecho importantes avances en la tecnología de armas láser, un proyecto que promete ser clave en la defensa del país, ha revelado recientemente el coronel Vadym Sukharevsky, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el marco de la reunión de YES Three Years - Time to Win, organizada por la Fundación Victor Pinchuk.

"Es un proyecto absolutamente prometedor. Creo que en los próximos meses haremos una declaración muy seria al respecto", ha señalado recientemente Sukharevsky a la agencia Interfax.

A pesar de los riesgos asociados con una posible reducción del apoyo de sus socios, en particular de EEUU, Sukharevsky ha mostrado su confianza en que el trabajo en este campo continuará: "Tenemos mucha gente inteligente, tenemos grandes fabricantes. Creo en ellos y creo que encontraremos una salida a cualquier situación".

En diciembre de 2024, el coronel había informado que Ucrania ya contaba con un arma láser llamada Trident, un sistema capaz de derribar avionesa más de 2 kilómetros de altitud, lo que coloca a Ucrania en una posición destacada en el desarrollo de esta tecnoogía militar avanzada. En concreto, Sukharevsky asegura que Ucrania es actualmente el quinto país del mundo en contar con un láser de este tipo.

El progreso en el desarrollo de las armas láser subraya la determinación de Ucrania por innovar y adaptarse a las nuevas tecnologías, especialmente en un contexto de conflicto prolongado con Rusia y ante la necesidad de fortalecer su defensa ante posibles recortes en el apoyo externo.