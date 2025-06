Un ex director de la OTAN alerta del nuevo plan entre Corea del Norte y Rusia: "Profundamente preocupante"

El Kremlin ha acordado con Pyongyang fabricar aviones no tripulados Shahed de diseño iraní en suelo norcoreano. Moscú se muestra, de este modo, abierto a ayudar a su aliado internacional a establecer fábricas en la península dividida para construir estos vehículos.

En declaraciones recogidas por el medio británico Newsweek, el teniente general Kyrylo Budanov, jefe de la agencia de inteligencia militar GUR de Kiev, cree que esta ayuda "seguro que traerá cambios en el equilibrio militar en la región entre Corea del Norte y Corea del Sur".

Por su parte, William Alberque, ex alto mando de la OTAN, afirma que "esto es muy preocupante". La cooperación entre Pyongyang, Moscú y Teherán en materia de aviones no tripulados probablemente equipará a Corea del Norte con "miles, y luego decenas de miles de aviones no tripulados de ataque, listos para el combate, probados en batalla e incorporados a la doctrina".

De este modo, y ante la amenaza, Seúl se beneficiaría de trabajar en estrecha colaboración con Kiev y los Estados miembros de la OTAN para "desarrollar nuevas formas de proteger su espacio aéreo y su infraestructura crítica", tal y como reza la publicación.

De acuerdo a la información difundida, Los drones Shahed han plagado las defensas aéreas de Ucrania desde los primeros meses de la guerra. Estos vehículos aéreos son "difíciles de detectar" para Ucrania. Además, "los drones son conocidos por su distinto zumbido bajo, y pueden llevar ojivas que se rompen o explotar cuando alcanzan su objetivo".

Los servicios de inteligencia militar de Kiev aseguran que Rusia es capaz de producir aproximadamente 170 nuevos drones al día. Los expertos dicen que el uso de estos misiles por parte de su ejército en combate puede revelar detalles sobre el desarrollo de armas opacas en Corea del Norte, "pero también permitirá a Pyongyang ajustar y mejorar sus misiles".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.