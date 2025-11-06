Un experto alerta sobre el estado de las tropas de Putin: "Ha fracasado, podrían no sobrevivir en Donbas"

El ejército ruso podría encontrarse en serias dificultades en su ofensiva en la región ucraniana del Donbas. Los avances territoriales son reducidos y las fuerzas rusas se están centrando en llevar a cabo bombardeos contra edificios y zonas residenciales.

En ese sentido, el periodista Mutaz Ahmed, en declaraciones al podcast Ukraine: The Latest ('Ucrania: Lo último', en castellano) del medio de comunicación británico The Telegraph, ha advertido de que el estado de las tropas de Putin es preocupante para los intereses rusos.

Según ha destacado el experto, con esos malos resultados de la ofensiva rusa en el Donbas, "cada vez queda más claro que Rusia no puede defenderse de un país de tamaño mediano a pequeño".

Ahmed ha definido esos problemas de la fuerzas rusas para doblegar al ejército de Ucrania como algo "muy vergonzoso" que "contribuye a la sensación de que el ejército ruso es un tigre de papel".

"En la primera etapa de la guerra, vimos que el ejército ruso tenía profundos problemas logísticos, pero existía la sensación, cuando se retiraron de las zonas que rodeaban Kiev, de que finalmente veríamos ese poderío ruso", ha explicado el periodista.

Sin embargo, vamos camino de que la guerra cumpla su cuarto aniversario (el conflicto armado comenzó el 24 de febrero de 2022) y esa teórica superioridad del ejército ruso no se ha visto reflejada en el campo de batalla, lo que revela, según el especialista, un problema "muy profundo" en las fuerzas rusas.

De hecho, el periodista, citando al profesor Phillips O'Brien (uno de los principales estrategas militares del Reino Unido) ha alertado de que "es posible que el ejército ruso no pueda sobrevivir en Donbas".

Al respecto, Mutaz Ahmed ha subrayado que las tropas rusas "pronto dependerán de los reclutas; su moral es incluso más baja allí en el Donbas que en la primera etapa de la guerra, porque se están enviando las mismas tropas que acaban de sufrir una derrota".

Teniendo en cuenta todas esas dificultades en el ejército ruso, el experto ha resumido que "la cuestión del Donbas sigue muy abierta, y estamos viendo un ejército incapaz de llevar a cabo cualquier tipo de guerra o conquista".