Un experto detecta señales sobre el nuevo plan de China para Europa y avisa: "No es nuestro enemigo declarado, pero..."

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, hace ya más de tres años, China ha evitado condenar de forma explícita la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin. Mientras la alianza entre Rusia y el país asiático no ha cesado de aumentar y el mandatario ruso y el chino, Xi Jinping, han hecho gala en los últimos meses de un gran entendimiento.

El analista de China en la Asociación para Asuntos Internacionales (AMO) en Bruselas Konrad Szatters señaló en una entrevista en el medio Onet que "China está tanteando el terreno, buscando oportunidades para influir en países concretos". "Su método consiste en oscilar entre Oriente y Occidente, tanteando gradualmente y haciendo ofertas parciales: un poco aquí, un poco allá. Esta es una política característica de nuestros tiempos", explicó.

"El problema, sin embargo, es el papel de Rusia", ha reseñado el experto. "Dado que China apoya a Moscú y no se distancia claramente de las acciones militares, como los incidentes con drones sobre Polonia y Rumanía, también podría representar una amenaza potencial para nosotros. No tan grave como Rusia —China no es nuestro enemigo declarado—, pero las señales de alerta deberían empezar a aparecer poco a poco", agregó.

El experto resaltó entonces que hay que "prestar mucha atención a lo que China dice directamente a Europa". "Durante la reciente cumbre entre la Unión Europea y China, Pekín declaró que Europa y China deberían colaborar para 'restaurar el orden de la posguerra'. A primera vista, esta declaración no suena amenazante. Parece neutral, incluso banal: políticos de Europa occidental utilizan frases similares", expresó Szatters.

"Sin embargo, es importante recordar que las mismas palabras significan cosas completamente diferentes cuando las pronuncia un político de un país democrático y liberal arraigado en la civilización política occidental, y cosas completamente diferentes cuando las pronuncia un representante del gobierno chino", recalcó.

A esto se suma, además, "el hecho de que el objetivo de Putin es reconstruir la esfera de influencia de la Unión Soviética porque, como él mismo afirmó, el colapso de la Unión Soviética fue la mayor tragedia geopolítica del siglo XX". "Si a esto le sumamos la supuesta 'estrecha amistad' o cooperación pragmática con Pekín, la ecuación revela de repente una convergencia visible de los intereses geopolíticos de China y Rusia", advirtió.