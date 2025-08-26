Imágenes muestran el desafío naval conjunto entre Rusia y China a Estados Unidos

Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos siguen incrementándose a medida que se suceden los acontecimientos. Recientemente se han publicado unas imágenes satelitales en las que se ve una patrulla naval de Rusia y otra de su histórico aliado, China, realizando maniobras en el Pacífico occidental, en lo que se entiende que es un nuevo desafío a EEUU.

Estas imágenes podrían haber pasado inadvertidas, pero nada más lejos de la realidad. Y es que, si se tienen en cuenta los condicionantes geopolíticos actuales, la situación entre Moscú y Washington ha comenzado a tensarse pese a la relación que mantienen Trump y Putin y a los constantes elogios y el reciente encuentro entre ambos presidentes.

Además, la estrecha relación entre Rusia y China es cada vez más firme, definida por el presidente Putin como una "alianza sin límites" desde que se inició la guerra en suelo ucraniano. Y si a ello se le suman las tensiones y amenazas intercambiadas entre Pekín y Washington, este movimiento de las dos potencias asiáticas -en el caso de Rusia, euroasiática- toma un gran impacto en el clima geopolítico.

Además, estas maniobras intimidatorias se producen apenas un mes después de que EEUU hiciera lo propio a gran escala en el Pacífico Asimismo, Washington mantiene participaciones en curso en Alaska y el Ártico.

Fue el propio gobierno chino -concretamente la Armada china- el que publicó el pasado miércoles imágenes de la patrulla conjunta acompañado de su homóloga rusa, y definieron las maniobras como un éxito, aunque no ofrecieron detalles acerca del lugar concreto.

Sin embargo, estos no han sido los únicos movimientos conjuntos de Rusia y China, ya que a inicios de agosto, ambos países realizaron otras maniobras en la región de Vladivostok, en el Oriente ruso, según explicó la agencia china Xinhua.

En las imágenes publicadas, fechadas en el día 20 de agosto, se pueden ver a marineros rusos y chinos despidiéndose mientras sus barcos se separaban durante la ceremonia de separación de la flota.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Jiang Bin, aseguró el pasado 8 de agosto, que "China y Rusia se adhieren a los principios de no alianza, no confrontación y no atacar a terceros en el desarrollo de las relaciones bilaterales y militares, y desempeñan conjuntamente un papel importante en la salvaguardia de la paz y la estabilidad internacionales y regionales".

La Flota del Pacífico de Rusia también realizó una declaración el 14 de agosto, en la que afirmó que "la patrulla marítima conjunta tiene como objetivo fortalecer la cooperación naval entre Rusia y China", así como "mantener la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico, monitorear las aguas marinas y proteger las instalaciones de actividad económica marítima de ambos países".