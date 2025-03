Un experto en inteligencia declara culpable a Putin del sabotaje en el aeropuerto de Heathrow

"Puede que los tiros aún no hayan comenzado, pero tenemos que decirles: Reino Unido ya está en guerra con Rusia". Así de fuerte empieza Neil Barnett, un experto británico en inteligencia militar, su texto en el Daily Mail en el que apunta a la posibilidad de que el incendio en una subestación eléctrica "crucial" para dar energía al aeropuerto de Heathrow (el más grande de Europa) pueda ser obra de Moscú, un sabotaje, un signo de guerra híbrida.

"Cuando vi las horribles imágenes (...) sospeché de inmediato", dice. "Quizás sea demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Pero no se equivoquen: Heathrow es uno de los objetivos más atractivos de nuestros enemigos", destaca.

El suceso tuvo lugar el pasado 21 de marzo y las instalaciones empezaron a recuperarse del cierre total esa noche, con "las consecuencias para la economía británica" llegando "a miles de millones", por no hablar "del estrés para los pasajeros y la pérdida de prestigio internacional" del país. La policía antiterrorista ha participado en la investigación del incendio como "medida de precaución".

"Como experto en inteligencia especializado en Europa del Este, sé que este incendio parece sacado directamente del manual del Kremlin. Y considerando el precedente de ataques de este tipo instigados por Rusia en toda Europa en los últimos años, creo firmemente que los servicios de seguridad deberían tratar esto como un sabotaje hasta que se demuestre lo contrario", declara el analista.

"El hecho de que un solo incendio pudiera cerrar Heathrow durante al menos un día entero me sugiere una operación bien planificada y cuidadosamente ejecutada. Y, de forma reveladora, los testigos han informado haber visto una "explosión", algo que sugiere la participación de un artefacto incendiario en lugar de un incendio orgánico resultante, por ejemplo, de un cable suelto", explica.

El año pasado, recuerda, el director del MI5, Ken McCallum, advirtió que Rusia tenía la intención de generar un "caos sostenido en las calles británicas y europeas". "El Kremlin ha cumplido su promesa", denuncia. .

Basta con observar el ataque incendiario perpetrado contra un negocio de propiedad ucraniana en Leyton, al este de Londres, el año pasado. Dylan Earl, de 20 años y residente de Leicestershire, provocó un incendio que requirió la intervención de 60 bomberos para extinguirlo. Fue acusado de incendio provocado con agravantes y de colaborar con una potencia extranjera -en este caso, Rusia- en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2023.

"Desde la invasión rusa de Ucrania hace tres años, a los agentes de Moscú les ha resultado cada vez más difícil actuar en suelo británico", dice el analista. Esto se debe en parte a que la embajada rusa "tiene una presencia reducida, pero, fundamentalmente, a que el MI5 ha intensificado significativamente sus operaciones de contrainteligencia contra activos rusos".

"Con toda probabilidad", si se demuestra que el incendio provocado en Heathrow fue un atentado, "lo habría llevado a cabo un delincuente profesional -casi con toda seguridad un ciudadano británico- que habría recibido una generosa remuneración, aunque tal vez desconociera por completo que estaba sirviendo como el brazo extendido de Vladimir Putin", añade. "Es posible que contaran con la ayuda de "nacionales de terceros países", a menudo búlgaros, que han estado realizando extensas operaciones de espionaje en Europa para sus financiadores rusos", insiste.

El pasado mayo, una fábrica propiedad de una empresa de armas alemana se incendió y las autoridades sospecharon que el incendio fue obra de saboteadores rusos que intentaban interrumpir la cadena de suministro de armas a Ucrania. Esta semana, se reveló que presuntos agentes rusos intentaron obtener información sobre las medidas de seguridad contra incendios en las inmediaciones del lugar en el período previo al incidente.

Por último, es importante considerar el momento en que se produjo el incendio en Heathrow. "El dictador ruso ha acordado recientemente no atacar la infraestructura energética de Ucrania. Pero no ha mencionado una clemencia similar para Reino Unido, por ejemplo. El firme apoyo del Reino Unido a Ucrania no ha sido bien recibido en el Kremlin. "¿Podría tratarse de una nueva amenaza retorcida?", se cuestiona Barnett.

"La verdad saldrá a la luz con el tiempo. Hasta entonces, nos corresponde a todos estar alerta y reconocer esta nueva y temible amenaza por lo que es", zanja.