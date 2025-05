Un experto militar desvela el cambio de objetivo de Rusia en Ucrania

El experto militar Sergiy Grabsky explicó por qué los rusos no capturarán Járkov o Sumy en el futuro próximo, según ha publicado The New Voice of Ukraine. "No pueden entrar en Járkov con las fuerzas y los medios de que disponen", aseguró.

"Pueden ser capaces de llevar a cabo ciertas acciones ofensivas de carácter limitado, encaminadas a crear una zona de amortiguación en esta etapa, lo que es una tarea objetiva tanto para Rusia como para Ucrania, en términos de reducir los bombardeos de artillería y morteros de su territorio. Esta es una tarea clara y necesaria que debe llevarse a cabo. Pero no hay que plantearlo como 'ya está, mañana el enemigo entrará en Járkov o Sumy'", enfatizó.

El experto militar explicó que, según diversas fuentes, el 80 o 90% de las Fuerzas Terrestres rusas ya están involucradas en la guerra contra Ucrania. Y agregó que los recursos asignados al ejército ruso se están utilizando para cubrir la escasez actual, ya que las pérdidas de tropas rusas son de hasta dos batallones por día.

El presdiente ruso, Vladimir Putin, dijo la semana pasada que las tropas rusas supuestamente habían comenzado a implementar un plan para crear una llamada zona de amortiguación a lo largo de la frontera con Ucrania .

Según él, las Fuerzas Armadas rusas supuestamente ya "han comenzado a llevar a cabo esta tarea". Más tarde, Putin también dijo que se refería a las regiones de Kursk, Bryansk y Belgorod, que limitan con las regiones de Járkov, Sumy y Chernihiv de Ucrania.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.