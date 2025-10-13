Un finlandés deja su móvil en el techo de su coche en España y arrancan los problemas: "Me pregunto cómo se las arreglan las personas mayores"

Lo que comenzó como una tranquila mañana de vuelta a casa tras pasar unos días haciendo turimo en España, se acabó complicando al regreso para un finlandés. El hombre se dirigía de camino al aeropuerto con el coche tas concluir sus vacaciones cuando se dio cuenta de que había dejado el móvil sobre el techo del coche antes de salir.

Este error, que podría haber quedado en una anécdota, acabó provocando un problema para el finlandés, según ha publicado el medio Tekniikan Maailma. Al volver a Finlandia y al trabajo recibió un teléfono temporal para reemplazar el que perdió. "El soporte técnico me recomendó que también contactara con Apple, pero después de solo unos días, me respondieron que 'el proceso está progresando'", explicó en el mismo medio.

"Sin embargo, el nuevo teléfono se bloqueó casi de inmediato, indicando que debía contactar con la administración del dispositivo", agregó. De esta forma, recuperar su teléfono móvil se convirtió en un drama que generó todo tipo de pequeños problemas en su día a día. "Ha sido difícil. Sin llamadas, mensajes, sin seguir apps de noticias, sin apps de estacionamiento, sin pagar facturas, sin Mobilepay, sin mis propias listas de reproducción, sin despertador por la mañana...", reconoció.

Pero sus problemas se acabaron por convertir en un calvario logístico cuando tuvo que viajar por trabajo al centro de Helsinki en un tren de cercanías. "Primero comprobé (en el ordenador) si podía comprar un billete físico para el tren local con tarjeta bancaria", relató, y agregó que comprobó que sí podía. "Sin embargo, las máquinas expendedoras de billetes no funcionaban. Lo mismo ocurría con las de la estación de autobuses cercana", matizó a continuación.

Ante esto, tuvo que buscar alternativas para poder llegar a su destino, lo que acabó consiguiendo. Tras unos días obtuvo un nuevo teléfono y los problemas se solucionaron, pero esta experiencia le provocó una reflexión a tener en cuenta: "Ahora me pregunto seriamente cómo se las arreglan las personas mayores que viven sin teléfono móvil".