Un monstruo como el que sufrió Gisèle Pelicot: Suecia investiga a un hombre por forzar a su esposa a tener relaciones con otros 120

Un hombre de 61 años acusado de obligar a su esposa a prestar servicios sexuales a más de 120 hombres ha comparecido ante los tribunales de Suecia. Así lo ha informado el medio británico BBC a través de uno de sus más recientes artículos.

Dicho diario expone que el hombre se aprovechó del aislamiento de su granja cerca de Kramfors, al norte de Suecia, así como de cámaras de vigilancia y drogas, para forzarla a mantener actos sexuales con hombres que había conocido en internet.

El sujeto niega haber cometido ningún tipo de delito y manifiesta que los encuentros fueron consensuales; lo único que hizo fue ayudar a organizarlos. El caso ha llamado la atención a nivel internacional y hay quienes lo comparan con el del francés Dominique Pelicot.

Cabe recordar que Pelicot fue sentenciado por la autoridad francesa a 20 años de prisión luego de haberse hallado culpable de drogar a su entonces esposa Gisèle y permitir que otros hombres abusaran de ella sexualmente durante 10 años.

Un caso abierto

El juicio se inició el pasado 10 de abril en Härnösand, una pequeña localidad costera del país nórdico. Hasta el momento no se conoce la identidad del acusado ni tampoco la de la víctima. Se prevé que el juicio dure 14 días.

A principios de este año, el mismo hombre en cuestión fue acusado de varios delitos, entre ellos varios cargos de violación, intento de violación y agresión. Previo al inicio del litigio, la fiscal Ida Annerstedt declaró al diario local Expressen que el actual exmarido de la mujer “explotó su situación de especial vulnerabilidad” y su “miedo hacia él” para normalizar su comportamiento represivo.

De los 120 hombres vinculados, según la policía sueca, únicamente 28 de ellos han sido acusados con relación al caso. La gran mayoría se ha desmarcado de la situación, argumentando que no mantuvieron relaciones con la mujer o que no pagaron por ellas.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.