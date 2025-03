Un país de la OTAN moderniza sus superaviones y ya prepara el gran envío para Ucrania

Ucrania recibirá aviones de alerta temprana y control aerotransportado (AEW&C) de Suecia una vez que se completen ciertas actualizaciones a los aviones de combate F-16, informó el medio Delfi, citando al Ministerio de Defensa de Suecia.

El Ministerio destacó que la transferencia del avión ASC 890 AEW&C avanza según lo previsto. "El plazo de entrega del ASC 890 está vinculado a la finalización de ciertas modificaciones en los aviones de combate F-16", dijo el ministerio, según publicó el medio The New Voice of Ukraine.

Los funcionarios aclararon así que no hay retrasos en la entrega. "Estamos trabajando de acuerdo con el cronograma original, pero por razones de seguridad, no revelaremos cuándo o dónde tuvieron lugar o tendrán lugar ciertas acciones", señala el comunicado.

Suecia anunció a mediados de marzo que proporcionaría más de 1.400 millones de coronas suecas (alrededor de 137,7 millones de dólares) en ayuda a Ucrania para la reconstrucción, el desarrollo y las necesidades humanitarias, según el mismo medio.

Anteriormente, el 24 de febrero, el gobierno sueco prometió 1.200 millones de coronas (aproximadamente 113 millones de dólares) en sistemas de defensa aérea para Ucrania. Suecia también ha dicho que no descarta enviar tropas a Ucrania como parte de una misión de mantenimiento de la paz.