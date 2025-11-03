Un preso violado, un vídeo filtrado, una nota de suicidio y un arresto: el caso de la abogada militar que sacude a Israel

La exjefa jurídica del Ejército israelí Yifat Tomer-Yerushalmi, quien declaró ser la responsable de la filtración de un vídeo en el que reservistas en prisión torturan y abusan de un detenido palestino el verano pasado en Sde Teiman, fue detenida por la policía durante la madrugada de este lunes.

"En el marco de la investigación que lleva a cabo un equipo especial de la policía de Israel por presuntas filtraciones y otros delitos graves, se ha decidido la detención de dos figuras clave implicadas en el caso", compartió la policía en un breve comunicado publicado en sus canales oficiales.

Según recogen los medios locales, el segundo detenido es el exfiscal jefe del Ejército, el coronel Matan Solomosh, quien se espera comparezca hoy lunes junto a Tomer-Yerushalmi ante el Tribunal de Primera Instancia de Tel Aviv para una prórroga de su detención preventiva.

En el vídeo filtrado al Canal 12 de noticias, por el que cinco soldados reservistas fueron acusados en agosto de 2024, se ve a soldados en Sde Teiman apartando a un detenido y rodeándolo con escudos antidisturbios -para impedir la visibilidad- mientras es sodomizado con un objeto punzante.

El preso palestino víctima de los abusos "llegó al hospital con una condición potencialmente mortal y con lesiones en la parte superior del cuerpo y una lesión grave en el recto", reveló entonces la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos.

Yifat Tomer-Yerushalmi fue forzada a dimitir esta semana y declaró el viernes, en otra carta, haber sido la responsable de la filtración del vídeo en cuestión, lo que se está investigando. Ayer por la mañana, su familia denunció su desaparición y su coche fue localizado junto a una playa, en Tel Aviv, con lo que se cree que era una nota de suicidio, de despedida. Tras horas de angustia, se puso en contacto con su esposo y fue localizada "sana y salva". Fue entonces cuando fue llevada a comisaría y formalmente detenida.

Según recogieron varios medios israelíes, su decisión de filtrar el vídeo se debió a su deseo de contrarrestar las interferencias -lideradas por ministros ultranacionalistas, periodistas y figuras políticas israelíes- para evitar que la Fiscalía militar investigase la prisión de Sde Teiman.

El jueves, el ministro de Defensa de Israel, Israel Kazt, anunció que la abogada había sido suspendida y no regresaría a su puesto "dada la gravedad de las acusaciones en su contra". "Me aseguraré de que se haga justicia con todos los que participaron en la difamación de sangre contra los soldados de las Fuerzas de Defensa en el caso Sde Teiman", advirtió al hacer el anuncio. Un día antes, el Ejército anunció una investigación penal sobre la filtración del vídeo, del cual sospechaban habría sido pasado al Canal 12 de Noticias por personas cercanas al jefe de Policía y altos cargos de la Fiscalía General Militar.

"Ataque propagandístico"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó este domingo la filtración del vídeo como el "ataque propagandístico más severo" contra Israel desde su creación. "El incidente causó un enorme daño a la imagen del Estado de Israel, del Ejército y de nuestros soldados. Este es quizás el ataque propagandístico más severo que el Estado de Israel ha sufrido desde su fundación. No recuerdo uno tan específico. Esto exige una investigación independiente e imparcial, y espero que así sea", aseveró el mandatario israelí en un comunicado.

El Ministerio de Justicia está intentando que la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara (a la que Netanyahu quiere destituir por sus numerosos dictámenes contra sus políticas), no sea la responsable de la investigación, pero ella ha insistido en estos días, en una carta, que el ministerio "carece de la autoridad" para vetarla. La pelea es, pues, por los derechos humanos y por la política.