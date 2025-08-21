Un tribunal de apelaciones anula la multa de casi 500 millones de dólares a Trump por fraude civil 

Donald Trump abandona los juzgados de Nueva York en los que asiste a un juicio sobre fraude fiscal.

Un tribunal de apelaciones de Nueva York ha descartado la sanción por fraude civil por irregularidades empresariales impuesta contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras considerar este jueves que la multa es "excesiva" y que puede ir en contra de la Constitución.

En total, entre multas directas e intereses, la sanción, impuesta a raíz de una causa iniciada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, alcanzaba una cifra cercana a los 500 millones de dólares (lo que se traduce en unos 430 millones de euros).

A pesar de ello, los jueces del tribunal de apelaciones han afirmado que la medida cautelar se encuentra "bien elaborada para contener la cultura empresarial de los acusados" y han destacado que esta decisión no significa que Trump vaya a ser exonerado de la condena civil por fraude, aunque sí que puede considerarse como una victoria para el mandatario.

Cabe recordar que el mandatario fue condenado a pagar dicha sanción después de descubrirse que había inflado de forma masiva el valor de las propiedades de la Organización Trump con el objetivo de conseguir préstamos favorables, tal y como señalan en la BBC.

La multa, que fue acompañada de la prohibición al estadounidense de operar como director de la compañía o solicitar préstamos de bancos en el estado durante tres años, era de 355 millones de dólares, que con intereses pasó a ser de cerca de 500 millones.