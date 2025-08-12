Una madre y su hijo de nueve años atrapados en un bosque acaban salvados por pequeñas palabras y algunas pistas

Una mujer estadounidense de 49 años y su hijo de nueve se quedaron varados en mitad del bosque en una zona de difícil acceso cuando su coche se atascó de camino a un campamento de verano para niños en el río Stanislaus. Sin embargo, la ingeniosa idea de Tami Laird acabó por solucionarlo todo.

Madre e hijo salieron de Sacramento el pasado viernes 11 de julio de 2025, según informó el San Francisco Chronicle y se ha hecho eco Midi Libre. Sin embargo, en un determinado momento el coche se quedó atascado sin posibilidad de dar la vuelta y sin señal en el teléfono móvil para poder alertar a alguien.

Ante esta situación, muchos no habríamos sabido cómo actuar, pero Laird tiró de ingenio y mucho papel, que afortunadamente tenía en el coche. De esta forma, se le ocurrió dejar notas pegadas en las intersecciones pidiendo ayuda. Y una de estas fue descubierta por un rescatista.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Calaveras en su página de Facebook, al no aparecer en el campamento y no responder al móvil alertaron a emergencias de que la madre y el hijo habían desaparecido. Gracias a eso se desplegó entonces un dispositivo de búsqueda por la zona.

De esta forma, encontraron la primera nota en la que pedía ayuda y el equipo continuó su búsqueda hasta que enconró otra en la que ya habían escrito un teléfono móvil y el nombre de ambos. Un kilómetro después, localizaron a la madre, a su hijo y el vehículo.