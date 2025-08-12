Unos vecinos gastan 10.000 euros en un campo frisbee golf potencialmente mortal: "Hicimos lo que nos pidieron"

Los residentes de Kolari, municipio de Finlandia en Laponia —muy cerca de la frontera con Suecia— votaron en mayo de 2024 cómo gastar 10.000 euros del presupuesto de la ciudad, y decidieron construir un cambio de frisbee golf, así que se pusieron manos a la obra. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban.

Pero a finales de 2024 quedó claro que los fondos presupuestados para el proyecto no eran suficientes para construir la pista en la ubicación original prevista en Kolarinsaari, por lo que se decidió la construcción de una pista de nueve carriles en Kolari, que se inauguró esta primavera con algún problema, según ha informado el medio Iltalehti.

El disc golf, también conocido como frisbee golf, es un deporte que se juega como el golf pero en vez de usar bola y palos, los jugadores lanzan un frisbee, y en vez de en hoyos, tienen que acertar a colocarlo en cestas con cadenas. La idea es sencilla, pero debe llevarse a cabo de forma correcta.

En el caso del campo construido en un parque en Kolari, el presdiente del club de frisbee golf Northern Flights de la ciudad, Jesse Latvala, señaló que un incluso un lanzamiento exitoso puede acabar golpeando a un transeúnte desafortunado. "Un disco como ese puede causar mucho daño y, con mala suerte, seguramente matará a alguien", llegó a decir. Y este no el único problema.

Además de los problemas de seguridad, Latvala aseguró que el campo es "prácticamente injugable". Las plataformas de lanzamiento son demasiado pequeñas para ganar impulso, no hay carriles de lanzamiento adecuados y la señalización es deficiente, según dijo.

El gerente de mantenimiento del municipio de Kolari, Sakari Ravelin, admitió los posibles riesgos de seguridad del campo y reconoció que los 10.000 euros destinados al proyecto no eran suficiente para construir una pista mejor. "Hicimos lo que nos pidieron. Aquí está el resultado final", sentenció.