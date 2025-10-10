Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Al menos 19 desaparecidos, incluyendo muertos, tras la explosión de una planta de armamento en Tennessee
Por ahora se desconocen las causas de la explosión.

Coche de la Policía de Chattanooga, Tennessee.EUROPA PRESS/POLICÍA DE CHATTANOOGA, TENNESSE

Una explosión en una planta de armamento en Tennessee, situado en el sur de Estados Unidos, ha dejado varios muertos y al menos 19 desaparecidos. Por ahora se desconocen las causas de la explosión, que ha ocurrido en las instalaciones de Accurate Energetic Systems. 

Según han trasladado desde la Oficina del Sheriff del condado de Hickman, los servicios de emergencia, que han tenido que esperar a que finalizasen las deflagraciones antes de entrar, se encuentran trabajando en la zona. "Tenemos algunas personas, podemos confirmar que tenemos algunas que han fallecido", ha asegurado el sheriff del condado, Chris Davis, tras estallar la noticia. 

Las primeras informaciones de las que se han tenido conocimiento es que los trabajadores se encontraban en el interior de la planta y, de hecho, estaban fabricando armamento explosivo. El estallido, que ocurrió por la mañana sobre las 7:45 hora local (13:45 GMT), afectó al edificio completo.

