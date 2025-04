Ucrania ha enviado en secreto a sus instructores al Reino Unido para enseñar al personal militar británico las últimas tácticas rusas de uso de drones en el campo de batalla para prepararse mejor para el conflicto, según ha adelantado The Times.

Como parte de la misión Interflex, que incluye el entrenamiento de personal militar ucraniano en Gran Bretaña, los instructores ucranianos experimentados no sólo entrenan a los británicos, sino que también introducen conocimientos sobre drones en el entrenamiento básico de sus militares, ha señalado The New Voice of Ukraine.

El ministro de Veteranos británico, Alistair Carns, declaró que los cambios en la naturaleza de la guerra tenían "graves consecuencias", pero Gran Bretaña "debe adaptarse a la nueva realidad". El gobierno del Reino Unido actualmente no permite el desarrollo de armas capaces de operar sin intervención humana, pero Carns sugiere revisar esta política.

El comienzo de la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania ha cambiado radicalmente la naturaleza de las hostilidades, destacó el político británico, quien agregó que por primera vez desde la Primera Guerra Mundial, la principal fuente de víctimas no es la artillería, sino las nuevas tecnologías: los drones.

Carns escribió en una serie de publicaciones en la red social X que las "lecciones" de Ucrania ya son extremadamente importantes para todas las posibles zonas de conflicto. Por ejemplo, imaginó una flota de drones operando en el mar delante de un portaaviones, o drones que detectan y destruyen independientemente objetivos detrás de las líneas enemigas.

El ministro señaló que ya existen tecnologías que permiten a los sistemas no tripulados moverse de forma independiente, identificar objetivos y atacar, tanto de forma totalmente autónoma como con participación humana en el proceso de toma de decisiones.

También advirtió que el nuevo tipo de guerra tendría graves consecuencias, pero Gran Bretaña tendría que aceptarlo. Carns enfatizó que todo el personal militar debería poder usar drones en tierra, mar y aire, tal como los soldados fueron entrenados en artillería antes de la Primera Guerra Mundial.