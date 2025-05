Zelenski lanza otro dardo a Putin dejando caer que no irá a Turquía: "Tendrá miedo"

Global Images Ukraine via Getty

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sigue presionando a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para que acceda a reunirse cara a cara con él en Estambul este jueves 15 de mayo. El martes ya lanzó un dardo al líder del Kremlin, diciéndole que él y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, le esperan en Turquía "para que Rusia no manipule con las ciudades y no diga que no está dispuesto a viajar a Ankara, sino solo a Estambul".

Ahora, en una reciente entrevista concedida a varios medios internacionales, entre ellos el diario francés Libération, Zelenski ha vuelto a desafiar a Putin, expresando su escepticismo sobre la posible asistencia del mandatario ruso, señalando que "tendrá miedo" de acudir. Aun así, le concede "una pequeña probabilidad" para que demuestre que es "valiente".

El objetivo es obtener una "victoria política"

El mandatario ucraniano ha reconocido que es "imposible" que ambos estén de acuerdo en todo, especialmente en el contexto actual del conflicto. Sin embargo, sí ve posible "encontrar un formato para poner fin a la guerra". No obstante, para lograr avances, insiste en la necesidad de establecer un "alto el fuego incondicional".

"Hay cosas incondicionales sobre las que tenemos que ponernos de acuerdo y luego los grupos técnicos discutirán durante siete, diez, quince horas", ha señalado, enfatizando que cualquier progreso depende de ese cese de hostilidades.

Para el presidente ucraniano, si llega a celebrarse una reunión con su homólogo ruso, el resultado debe ser tangible: "Tenemos que salir con una victoria política, un alto el fuego, un intercambio de todos los prisioneros o algo de ese estilo. Si no viene, es que no busca una victoria política".

A pesar de las dudas, Zelenski subraya la importancia de que se inicie cualquier tipo de desescalada. Incluso si el alto el fuego fuera violado, como ha ocurrido en el pasado, considera que eso reduciría la intensidad de los bombardeos y sería una "señal de que hay esfuerzos para poner fin a la guerra".

Papel fundamental de Trump en las negociaciones

De esta forma, el ucraniano anticipa que Moscú podría buscar pretextos para justificar la ausencia de Putin en Turquía. En ese contexto, destaca el papel potencial de Donald Trump, a quien invita a viajar unirse a un posible encuentro, ya que su participación "activará la llegada de Putin".

Cabe recordad que el líder de EEUU se motró dispuesto a viajar a Turquía "si pudiese ser de ayuda". Según Zelenski, la sola presencia del expresidente estadounidense "haría más probable" que el líder ruso accediera a asistir: "Trump puede ser de gran ayuda, si viniera", afirma, asegurando que su presencia "aparecerá como una derrota total para él (Putin)".

Preguntado sobre si Trump debería entrevistarse primero con Putin, Zelenski ha sido tajante: "Todo el mundo entiende que no pueden ponerse de acuerdo sobre nosotros sin nosotros, de todas formas. Y que no saldrá nada de ese encuentro, digan lo que digan".

Respecto a la presión que Washington podría estar ejerciendo sobre Kiev, mientras no aplica la misma intensidad hacia Moscú, el presidente ucraniano ha restado importancia al asunto en un primer momento: "Todo el mundo trata de poner presión". Pero ha matizado que lo fundamental es que "Trump entienda que Putin miente".

En cuanto al papel de Ucrania en este proceso, se ha mostrado dispuesto al compromiso: "Nosotros, de nuestro lado, debemos ser inteligentes y mostrar que no somos los que ralentizamos el proceso, incluso cuando se trata de hacer compromisos a veces inconfortables".

Lula pedirá a Putin que se siente a negociar con Zelenski

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este martes que intentará convencer personalmente a Putin para que asista a la reunión con Zelenski. "Cuando pare en Moscú, voy a intentar hablar con Putin. No me cuesta nada decirle: 'Compañero Putin, ve a Estambul a negociar, carajo'", ha dicho en una rueda de prensa celebrada en Pekín, donde participa en una cumbre entre China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El líder brasileño ha evitado entrar en detalles sobre el origen del conflicto, pero ha dejado clara su prioridad: "Todos sabemos las razones de la guerra, no necesitamos entrar en detalles sobre las razones de la guerra. Lo que me preocupa es encontrar la razón para la paz".

La semana pasada, Lula ya estuvo en Moscú con motivo de los actos del Día de la Victoria, ocasión en la que se reunió directamente con Putin y reiteró su voluntad de contribuir a un proceso de paz en Ucrania.

