Zelenski señala la 'manipulación' de Putin tras su respuesta al alto al fuego: "Necesitan esta guerra"

Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency via Getty Images

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, ha tachado de "manipulación" la reacción del líder ruso, Vladimir Putin, ante la reciente propuesta de alto el fuego de 30 días, propuesta por Estados Unidos y apoyada por Ucrania. Durante su discurso del 13 de marzo, Zelenski acusó a Putin de usar tácticas dilatorias para evitar un compromiso serio con el proceso de paz.

Según Zelenski, las palabras del presidente ruso fueron "altamente predecibles y manipuladoras", y alegó que Putin estaba buscando una forma de rechazar la propuesta sin hacerlo explícitamente. El mandatario ucraniano criticó la falta de disposición de Moscú para poner fin a la guerra y aseguró que Rusia estaba imponiendo condiciones que, en su opinión, harían imposible un acuerdo. "Putin no dice un ‘no’ rotundo, pero siempre crea obstáculos que hacen que las soluciones razonables sean inviables", destacó Zelenski.

"Todos hemos escuchado las palabras altamente predecibles y manipuladoras de Putin en respuesta a la idea de un alto el fuego en el frente; en este momento, de hecho, se está preparando para rechazarlo", dijo Zelensky.

El presidente ucraniano también señaló que, a diferencia de Rusia, Ucrania no había impuesto condiciones complicadas al alto el fuego, y reiteró que la única parte que no está siendo constructiva es el Kremlin. "Necesitan esta guerra", aseveró Zelenski, sugiriendo que Rusia no está interesada en una resolución pacífica del conflicto.

Por su parte, Putin respondió a la propuesta haciendo hincapié en la necesidad de considerar una serie de factores antes de aceptar el alto el fuego, incluido el alcance de la línea de frente y las implicaciones de la reagrupación de fuerzas ucranianas. Además, preguntó de forma retórica si "se utilizará el alto el fuego para continuar la movilización forzada, para continuar el rearme, para continuar el suministro de armamento, para permitir que las unidades militares se reagrupen".

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos y algunos países han instado a imponer nuevas sanciones a Rusia para presionar por el fin de las hostilidades. Zelenski, por su parte, continúo insistiendo en el compromiso de Ucrania de trabajar junto a Estados Unidos y Europa para buscar la paz, aunque advirtió que el obstáculo principal sigue siendo la postura de Moscú.