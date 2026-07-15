Adiós a las avispas del jardín de una vez por todas: solo necesitas una bolsa de plástico

Las avispas, por lo general, suelen estar más activas con la llegada del calor, especialmente en los meses de abril a septiembre. Su agresividad suele alcanzar el pico a finales de verano, momento en el que las reinas avispas dejan de poner huevos y el nido empieza el final de su ciclo de vida.

Existen muchos trucos para evitar su presencia en el jardín, como por ejemplo utilizar veneno o instalar trampas. Sin embargo, existe otra opción que es mucho más sencilla, económica y sostenible para las avispas: las bolsas de basura.

Según aconseja la experta en jardinería Ish, quien suele compartir videos en TikTok bajo el nombre 'Gardening.wish.ish', este "cebo casero" ayuda a mantener a las avispas lejos. El método es sencillo, tan solo hace falta enrollar la bolsa de forma que quede redonda e irregular y, en caso de que sea necesario, introducir en el interior otra para que mantenga la forma. Después deberás atar la bolsa con una cuerda en una zona visible del jardín.

Al colocar las bolsas de este modo, las avispas pensarán que se trata de un nido y que, por tanto, hay una colonia en la zona, lo que hará que se piensen dos veces si poner el suyo allí. Este truco no solo destaca por su sencillez o por su bajo coste, sino que además es mucho más sostenible con estos animales que otros métodos.

Cabe destacar que los expertos recomiendan no tocar los nidos de avispas a menos que sea estrictamente necesario, pues estos pequeños insectos cuentan con una función polinizadora que ayuda a la preservación de diferentes plantas, tal y como retrata la película de animación 'Bee'.

En el caso de que una colonia de avispas se instale en tu jardín, se aconseja llamar a un experto o una empresa profesional de control de plagas que se haga cargo de realizar esta tarea de forma segura. Otra opción para evitar su presencia es recurrir a repelentes naturales como el vinagre de limpieza.

Cómo saber si hay un nido de avispas en el jardín

Existen algunos indicios que nos muestran si hay un nido de avispas en el jardín:

Sus nidos, hechos con pulpa de madera y saliva, suelen contar con una apariencia similar al papel.

Conforme crece la colonia, también crece el nido.

Suelen hacerlos en sitios que se encuentran protegidos, como en huecos en paredes o aleros y arbustos.

Lo construye la avispa reina, pero después lo continúan las obreras.

Puede llegar a tener el tamaño de un balón de fútbol o más.

Recuerda, además, que hay que diferenciar entre avispas y abejas. Ten cuidado con las segundas, pues se encuentran protegidas, por lo que si se trata de un panal, habrá que contactar con un apicultor para llevarlo a una zona segura.