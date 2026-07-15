Don Omar anuncia seis conciertos en nuestro país

Don Omar confirma su esperado regreso a Europa con ‘The Last King World Tour’, una gira que lo llevará a algunos de los escenarios más importantes del continente para reencontrarse con sus seguidores y celebrar su legado.

El anuncio llega en un momento especialmente significativo para el puertorriqueño pues coincide con el 15º aniversario de Danza Kuduro, una canción que continúa haciendo historia al consolidarse como la canción latina con más reproducciones en Spotify y manteniéndose dentro del Top 50 Global de la plataforma.

Considerado uno de los grandes pioneros del reguetón, Don Omar ha sido una figura decisiva en la expansión global del género. Desde comienzos de los años 2000, su combinación de ritmos urbanos, letras reconocibles y una capacidad única para conectar con el público lo han convertido en una referencia imprescindible para varias generaciones de artistas y seguidores.

Con millones de discos vendidos y miles de millones de reproducciones en plataformas digitales, el artista puertorriqueño ha construido un repertorio que forma parte de la historia de la música latina. Canciones como Dale Don Dale, Pobre Diabla, Salió el Sol, Bandoleros, Taboo o la ya mencioanda Danza Kuduro siguen sonando con la misma fuerza que el día de su lanzamiento y se han convertido en auténticos himnos internacionales.

En The Last King World Tour, el artista despliega una producción de gran formato diseñada para recorrer toda la trayectoria del artista, con un repertorio repleto de éxitos que han marcado generaciones, ofreciendo a los asistentes una experiencia que repasará más de dos décadas de carrera sobre los escenarios.

La gira europea contará con una presencia especialmente destacada en España, donde Don Omar ofrecerá seis conciertos repartidos por distintos puntos del país, confirmando la enorme conexión que mantiene con el público español desde hace más de veinte años.

Fechas confirmadas – Europa 2027

24 de junio, en Zúrich, Suiza

26 de junio, en La Haya, Países Bajos

27 de junio, en Düsseldorf, Alemania

30 de junio, en París, Francia

2 de julio, en Milán, Italia

4 de julio, en Nápoles, Italia

6 de julio, en Londres, Reino Unido

8 de julio, en Bilbao, España

10 de julio, en Valencia, España

11 de julio, en Murcia, España

15 de julio, en Madrid, España

16 de julio, en Málaga, España

18 de julio, en Galicia, España

Aunque muy pronto se anunciarán los detalles sobre la venta de entradas, los paquetes VIP y las experiencias exclusivas disponibles para cada una de las ciudades incluidas en la gira, ya puedes completar el pre registro en donomar.com para enterarte de todos los detalles.