El GPS le engaña, sigue por un camino de tierra y acaba en un refugio a 2.000 metros sobre el nivel del mar con su furgoneta de reparto

El conductor siguió la ruta indicada por Google Maps hasta el refugio Dordona, en los Alpes italianos.

Lo que debía ser una entrega rutinaria de muebles acabó convirtiéndose en una travesía inesperada por una pista de alta montaña. El conductor de una furgoneta de reparto siguió las indicaciones del navegador hasta encontrarse frente al refugio Dordona, situado a 1.960 metros de altitud en el Parque de los Alpes Orobie Valtellinesi, al norte de Italia.

El vehículo había partido en dirección a Valleve, pero el GPS le condujo por el camino de tierra que conecta Fusine con el paso de Dordona. El problema es que esa vía no es una carretera convencional: está recomendada para vehículos todoterreno, presenta tramos estrechos y complicados y asciende hasta un puerto situado por encima de los 2.000 metros.

Una entrega de muebles por una pista de montaña



El episodio ocurrió durante la mañana del viernes 10 de julio. La furgoneta, perteneciente a la cadena italiana de muebles Mondo Convenienza, avanzó por la pista hasta alcanzar el refugio, en la zona de Valmadre, dentro del municipio de Fusine.

Jessica Ruffinoni, responsable del establecimiento, explicó que el conductor había sido "engañado" por el navegador. La aplicación le mostró aquella ruta como una opción válida para alcanzar su destino, pero no le advirtió de que el tramo era de tierra ni de que resultaba poco adecuado para una furgoneta comercial. "No indicó que se trataba de una pista que solo pueden recorrer vehículos todoterreno 4x4", señaló la responsable del refugio al medio italiano Il Dolomiti.

Cuando llegó a las instalaciones, el conductor ya había completado buena parte del ascenso. Dar media vuelta tampoco parecía una solución sencilla, por lo que pidió indicaciones antes de continuar hacia el paso de Dordona y descender posteriormente en dirección a Foppolo y Valleve. El trayecto se completó con dificultades, pero no se comunicaron daños personales.

Un refugio a 1.960 metros y un puerto todavía más alto



El refugio Dordona se encuentra a unos 1.960 metros, aunque el puerto al que da nombre alcanza aproximadamente los 2.060 metros de altitud. El paso comunica la provincia de Sondrio, en la Valtellina, con la zona de Foppolo, en la provincia de Bérgamo.

La vía es una pista agroforestal de montaña. Aunque puede ser utilizada por determinados vehículos con permiso, su estado y su pendiente hacen que no sea apropiada para un vehículo de reparto cargado con muebles.

Las imágenes compartidas en redes por Ruffinoni muestran la furgoneta estacionada junto al refugio, rodeada de montañas y muy lejos de la clase de calles por las que normalmente se realizaría una entrega.

La publicación provocó numerosos comentarios de usuarios que aseguraron que los servicios de navegación siguen recomendando ese itinerario en determinadas búsquedas.

No es el primer vehículo que termina allí por error



La gerente del refugio aseguró que este tipo de situaciones no son tan excepcionales como podría parecer. "No diría que están a la orden del día, pero casi", comentó sobre los vehículos que aparecen en la zona después de seguir rutas poco adecuadas.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en el invierno de 2024. Un coche fúnebre siguió una ruta similar y quedó bloqueado por la nieve cerca del paso. El conductor sufrió un principio de hipotermia y tuvo que ser auxiliado por trabajadores de las pistas de esquí de Foppolo. El vehículo, en cuyo interior viajaba un féretro, fue recuperado días después.

Estos episodios muestran uno de los límites de los navegadores digitales. Las aplicaciones pueden calcular el trayecto más corto o aparentemente más rápido, pero no siempre distinguen de manera fiable entre una carretera asfaltada, una pista forestal o una vía apta únicamente para determinados vehículos.

El riesgo de seguir el navegador sin comprobar la ruta



Los servicios de navegación resultan especialmente útiles para conductores profesionales, pero en zonas rurales o de montaña pueden ofrecer itinerarios que no se ajustan al tamaño, peso o características del vehículo.

Antes de seguir un desvío por una vía desconocida, conviene comprobar el tipo de carretera, consultar imágenes del recorrido y prestar atención a la señalización. También resulta recomendable evitar una ruta cuando el firme, la anchura o la pendiente no parecen compatibles con el vehículo, aunque el navegador insista en continuar.

En este caso, la entrega acabó atravesando uno de los pasos de montaña más peculiares de los Alpes italianos. Una ruta espectacular para un todoterreno o una moto de montaña, pero bastante menos apropiada para una furgoneta cargada de muebles.