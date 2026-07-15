Antonio Maestre señala el "problema" de la sentencia al hermano de Pedro Sánchez: "No hay ninguna prueba"

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La sentencia, que no recoge pena de prisión, ha generado un enorme debate y hay quienes, como Antonio Maestre, no han dudado en analizarla y señalar algunas apreciaciones.

"Creo que si te lees la sentencia, queda prácticamente acreditado que se ha manipulado una plaza y que hay funcionarios que tienen que ser condenados por ello. Y creo que de eso hay poca duda tras leer la sentencia", ha señalado el periodista español en el programa 'Al rojo vivo', donde ha apuntado lo que considera "un problema" en el caso del hermano de Sánchez.

"¿Cuál es el problema? La condena de David Sánchez. ¿Por qué es el problema la condena de David Sánchez? Porque David Sánchez no es funcionario. Al no ser funcionario, lo que se llama extra-neus, para ser condenado tiene que tener una participación esencial sin la cual el delito no se produjo", ha explicado el comunicador.

"A David Sánchez se le condena exclusivamente por la mutación de la plaza de 2022. Y en lo que se llama la cooperación para la prevaricación, según la doctrina del Supremo, para esa cooperación del extra-neus tiene que ser, vuelvo a decir, esencial para que el delito no se cometa. ¿Y qué es lo que dice la sentencia sobre ese acto, sobre ese expediente de 2022? Vuelvo a decir que es por lo único que se le condena, no a 2017, no a 2016, sino a 2022", ha continuado.

Y es que, tal y como cita el propio Maestre, en el expediente de 2022 David Sánchez "no hizo nada". "Dice que los correos preparatorios del 22 de octubre los hicieron Parejo, Martos, Calderón y Expósito. Dice que las firmas son de funcionarios. Dice que el que hizo el cambio fue Julián Expósito, que ni siquiera está acusado. ¿Qué hizo David Sánchez en ese expediente de 2022? No hizo nada", ha agregado.

Otra cosa importante que ha querido destacar durante su intervención es que dicha cooperación "tiene que ser, vuelvo a decir, esencial, sin la cual el delito no se puede cometer para que un extra-neus sea cometido. Un extra-neus que es David Sánchez, no los funcionarios que están bien condenados. La iniciativa de la mutación de esa plaza de 2022 por la que se condena fue iniciativa, según el propio tribunal, de Martos y de Parejo, que lo hicieron para dar una apariencia de legalidad frente a sus propios funcionarios".

"Vuelvo a decir, ¿qué hizo David Sánchez en ese expediente de 2022? Nada, no hizo nada y no hay ninguna prueba, ningún hecho, ninguna apreciación fáctica sobre algo que hiciera David Sánchez en ese expediente de 2022, que justifique su condena porque, vuelvo a decir, para que fuese condenado alguien que no es funcionario en un delito de prevaricación, su participación en el hecho tiene que ser esencial para que el delito no sea cometido", ha agregado el documentalista español, de 47 años.

"Y según lo que dice la propia sentencia, los que hicieron todo para que el expediente fuese modificado y la plaza fuese hecha un traje a medida fueron funcionarios, fue el diputado de cultura, fueron cargos públicos que están bien condenados. Pero es que David Sánchez no es cargo público y vuelvo a decir: cualquiera que quiera buscar entre esas 377 páginas algún hecho que hizo David Sánchez sobre ese expediente de la mutación de 2022, no lo va a encontrar porque no existe", ha sentenciado el reputado comunicador, quien acumula en la publicación más de 410 'me gusta'.