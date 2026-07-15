"Argentina, para bajarles los humos": los aficionados españoles comparten sus preferencias para el rival de España en la final

Esta noche se disputa Argentina-Inglaterra la segunda semifinal del Mundial donde se decidirá quién será la selección que se enfrentará contra España este domingo 19 de julio a las 21:00 horas en la final. España está a un solo partido de poder levantar la copa del mundial como hizo por primera y de momento última vez en 2010. Pero, ¿qué rival prefieren los aficionados españoles?

Las respuestas recopiladas entre los lectores muestran una ligera ventaja para Inglaterra. De los comentarios analizados, algo más de la mitad se decanta por un España-Inglaterra en la final, mientras que cerca de tres de cada diez prefieren cruzarse con Inglaterra. Un pequeño grupo asegura que le da igual el rival y solo piensa en que España levante el título.

Argentina y la despedida de Leo Messi

Muchos lectores creen que una final contra la albiceleste tendría un componente emocional y futbolístico especial. "A Argentina, somos como hermanos y uno debe ganar. Espero que sea España", comenta Sebastián. Berta también se suma a este pensamiento: "Argentina porque tengo familia allí y sería muy emocionante".

Algunos apelan a la histórica rivalidad deportiva, otros destacan la posibilidad de enfrentarse a Leo Messi en un partido por el título e incluso despedir al argentino en un gran escenario. "Argentina, para despedir a Messi como merece y, si se le gana, homenajearlo", apunta Tomas Ruibal.

Leo Messi, eufórico NurPhoto via Getty Images

Los que prefieren a Inglaterra

Los partidarios de Inglaterra lo hacen, sobre todo, por motivos deportivos. La sensación general es que el conjunto inglés sería un rival más asequible para España. Comentarios como "los veo menos fuertes" o "nos iría mejor con Inglaterra" como dice William o "juegan más limpio" como señala el usuario Galactux se repiten entre quienes prefieren evitar a la actual campeona del mundo.

Otros admiten que Argentina les parece un equipo más imprevisible y con mayor capacidad para resolver partidos complicados, independientemente del nivel mostrado hasta ahora en el torneo. "Sería mejor Inglaterra por su juego, nos vendría mejor, Argentina tiene ese alma que es capaz de levantarte un partido que está perdido, aunque no está jugando nada este mundial, y parezca que van andando es muy peligrosa... y menos teniendo a Messi. Pero me gustaría Argentina, para ponerlos en su sitio y bajarles los humos", apunta J.B.

Jude Bellingham y Harry Kane Marvin Ibo Guengoer

La confianza en España

También hay aficionados que no quieren hacer cálculos. Para ellos, si España ha llegado hasta la final, debe ser capaz de ganar a cualquiera. Como dice Josep: "Lo importante son nuestros jugadores". Otros como Alejandro confiesan que le da igual "les plantaremos cara" aunque admite que prefiere Inglaterra "por las polémicas que ha habido con Argentina". También nos han llegado mensajes de confianza como "da igual, somos los mejores", de María.

Nuestros lectores han hablado, y más de la mitad, un 52,9% prefiere que España se enfrente a Inglaterra. Sin embargo, el 33,3% prefiere que lo haga ante Argentina y el 13,7% no tiene preferencia por ninguno de los dos equipos.

Pero más allá de las preferencias, el mensaje predominante entre los lectores es de confianza en la selección española. Ya sea frente a Argentina o Inglaterra, la mayoría coincide en que el objetivo está claro: ganar el Mundial y culminar una competición que ha devuelto la ilusión a la afición.