Se cumple la profecía de Felipe VI con los jugadores de la Selección: "Les dije que no les vería más hasta la final"

Felipe VI hizo una promesa a los jugadores de la Selección española durante la fase de grupos. En aquel momento, y cuando todavía quedaban muchas rondas por delante, aseguró a los futbolistas españoles que no les volvería a ver "hasta la final".

Ahora, con España ya clasificada tras derrotar a Francia por dos goles a cero, el rey ha recordado este augurio o promesa ante los medios de comunicación que cubrían la visita al yacimiento arqueológico de las ruinas de Empúries, en L’Escala (Girona).

"Bueno, se ha cumplido la promesa que les hizo en Guadalajara (México)...", le ha recordado una periodista. Felipe VI, muy sonriente y satisfecho, ha contestado señalando que estaba en lo cierto.

"Ya les dije que no me verían más hasta la final", ha apuntado el rey. Sus palabras, vistas con perspectiva, tienen algo de profético, como también lo son las muchas coincidencias que existen entre este Mundial y el de 2010, cuando España se proclamó campeona del mundo.

Todos los caminos conducen a la segunda estrella

Los aficionados más supersticiosos encontraron una larga lista de paralelismos entre el Mundial que ganó España en 2010 y el de 2026. El más llamativo es que la selección llegó a ambos torneos como vigente campeona de Europa y quedó encuadrada en el grupo H.

Además, en 2010 comenzó con una derrota ante Suiza y en 2026 con un empate frente a Cabo Verde, dos tropiezos iniciales que no impidieron mantener intactas las opciones de título.

También se repiten varias coincidencias durante el torneo: el último partido de la fase de grupos fue ante una selección dirigida por Marcelo Bielsa (Chile en 2010 y Uruguay en 2026) y en octavos España se cruzó con Portugal, al que eliminó por el mismo resultado, 1-0.

A ello se suma que el Mundial arrancó el mismo día, 11 de junio, con un Sudáfrica-México como encuentro inaugural en ambos casos. Fuera del Mundial, los paralelismos también alimentan la ilusión, ahora que España ya está en la final.

El FC Barcelona aportó ocho jugadores a la selección en ambos campeonatos, el Real Madrid venía de una temporada sin títulos, el Atlético de Madrid había perdido la final de la Copa del Rey y Shakira volvió a cantar la canción del Mundial.