Anthony, biólogo, inventó saunas para ranas y ahora aspira a salvar cientos de especies: "Vamos a empezar a usar estos métodos en la naturaleza para la conservación"

¿Sabías que las ranas protegen a los seres humanos? Considerar esta situación puede parecer raro e incluso absurdo para algunas personas, sin embargo, si piensa con mayor detenimiento, dicha afirmación es verídica.

Según publica el medio británico, The Guardian, a través de uno de sus más recientes artículos web, los anfibios ejercen un papel clave en el ecosistema, ya que consumen numerosos insectos que transmiten enfermedades humanas.

Es más, el artículo explica las ventajas a nivel de salud que las ranas le aportan a la sociedad humana, gracias a los avances tecno-científicos. "Su piel se considera una importante fuente potencial de nuevos analgésicos que podrían ser menos adictivos que los opiáceos y ayudar a combatir la resistencia a los antibióticos", expone el medio informativo.

El experimento de Waddle

Anthony Waddle es un biólogo estadounidense quien desde los ocho años muestra su interés por la ciencia de la vida. Tras cursar y graduarse de un doctorado en la Universidad de Melbourne, actualmente a sus 35 años el hombre nacido en las Vegas, aún reside en territorio australiano y se dedica a salvar a las ranas del mortal hongo quítrido, que ha exterminado a 90 especies y amenaza a más de 500.

Waddle junto a uno de sus compañeros crearon un sauna para ranas, con dicho invento los biólogos buscaban que "al elevar la temperatura corporal de las ranas, las saunas ayudarían a evitar el hongo quítrido, que, como la gripe, se fomenta en los meses de invierno.

Un paso más allá

El sauna resultó un éxito, un espacio seguro para las ranas donde las ranas tuvieron menos probabilidad de infectarse, además de volverse más resistentes al propio hongo. Sin embargo, Anthony no quiso limitase a ello es por eso que está liderando un proyecto de imuniación para las ranas utilizando vacunas.

No obstante, no todas las especies de ranas son aptas para vacunarse, por ende, el estadounidense le apuesta a la sustitución genética para lograr impulsar la reintegración de las especies que no son aptas a la vacunación y están en peligro de extensión severo tal como las ranas corroboree del sur.

"No podemos simplemente inyectar genes en ranas sin ningún orden, sino que, a nivel de investigación, deberíamos investigar la biología sintética. Vamos a empezar a usar estos métodos en la naturaleza para la conservación", concluye Anthony.